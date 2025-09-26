"Si no es seguro": el presidente Donald Trump amenazó con trasladar algunos partidos del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que algunos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos podrían trasladarse a otras ciudades. "Si creo que no es seguro, lo trasladaremos fuera de esa ciudad".

Trump se dirigió a los periodistas en la Oficina Oval el jueves e inicialmente dijo que las ciudades de la Copa Mundial serían "muy seguras" antes de continuar poniendo en duda las posibles ciudades anfitrionas que se han opuesto a sus políticas respecto a la inmigración y otros temas.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan Meets With Donald Trump At The White House | Andrew Harnik/GettyImages

"Están dirigidos por lunáticos radicales de izquierda que no saben lo que hacen", dijo Trump a un periodista que mencionó las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial, Seattle y San Diego, que albergarán seis partidos cada una, y tienen gobiernos locales y estatales que se han opuesto a las políticas propuestas por Trump.

La Copa Mundial, con 48 equipos, se celebrará en 11 ciudades de Estados Unidos, además de tres ciudades de México y dos de Canadá. Si bien Chicago, Memphis y Washington D. C. no se encuentran entre las ciudades anfitrionas estadounidenses, las tres fueron clave en la respuesta de Trump, ya que abordó la seguridad tras el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. en agosto.

Si considero que no es seguro, lo trasladaremos de esa ciudad. Así que, si alguna ciudad consideramos que va a ser, aunque sea mínimamente, peligrosa para el Mundial o los Juegos Olímpicos (2028), ya saben dónde se habla de la destrucción de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero para el Mundial en particular, dado que se juegan en tantas ciudades, no lo permitiremos. Lo trasladaremos un poco. Pero espero que eso no suceda. Donald Trump

President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy Center | Chip Somodevilla/GettyImages

Aún no está claro cómo ni cuándo se decidirá trasladar los partidos a otras ciudades, pero la respuesta podría quedar más clara tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C.

La atención de Trump en el Mundial se centra exclusivamente en las ciudades estadounidenses. Sin embargo, otras ciudades anfitrionas del Mundial se han puesto en contacto con la FIFA para considerar la posibilidad de albergar más partidos, en caso de que alguno necesite ser reubicado.