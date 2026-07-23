Siguen las salidas masivas dentro de los Tigres

El inicio de torneo para Tigres está siendo doloso. El cuadro del norte del país fue derrotado por los Xolos de Tijuana en la primera jornada de la Liga MX. Sin embargo, esta caída no es realmente lo que genera ruido y dudas dentro de la UANL, sino el entorno en la que la misma se ha dado.

El equipo se ha visto en exceso limitado dentro del mercado. Adicional perdieron a su máxima leyenda en la figura de André Pierre Gignac. De la misma forma, la estrella del club, Ángel Correa forzó su salida rumbo a River Plate y por si algo faltaba, otro hombre de peso dentro de la plantilla ha decidido dar un paso al costado del cuadro que comanda Guido Pizarro.

🚨Atlas tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Juan José Purata, de Tigres. ⬇️https://t.co/jv0uURHoF0 pic.twitter.com/fnME9oUrF3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 23, 2026

Juan Sánchez Purata terminará su relación con Tigres en las siguientes horas. El zaguero central mexicano ha decidido salir del club una vez que de nueva cuenta ha caído a la suplencia. Siendo el caso, su destino está en la ciudad de Guadalajara, donde probará suerte con el Atlas.

César Luis Merlo confirma que la gestión entre clubes está muy avanzada. La nueva gerencia del Atlas desea sumar dentro de su plantilla un zaguero central mexicano que tenga jerarquía dentro de la cancha. El perfil de Purata cumple con lo deseado. Un central dentro 28 años fuerte y cumplidor que tiene el deseo de una nueva aventura en medio de la inactividad en Tigres.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

El movimiento se firmará como una cesión por un año. Durante este lapso de tiempo será Atlas quien se encargue de pagar el sueldo de Purata. Este préstamo no incluye una opción de compra contractual, pero, sí está claro que si el jugador rinde dentro de lo esperado, los rojinegros buscarán mantenerle dentro del club.

Tigres sigue perdiendo hombres. Entre lesiones y salidas en el mercado, el club se ha hecho visiblemente más débil. Ahora tendrán dos meses de mercado por delante para conseguir refuerzos que cubran todas las heridas en la plantilla.