La séptima jornada de LaLiga trae consigo un partido que frena el tiempo en el fútbol español: el Derbi de Madrid se llevará todas las miradas este domingo en el Metropolitano, con el Real buscando pelear mano a mano con el FC Barcelona y el Atlético intentando colarse en la fiesta de los que lucharán por el título hasta el final de la temporada.

Una de las grandes incógnitas está situada sobre Julián Álvarez, que protagonizó una tremenda novela solicitando su fichaje por el Barça durante el Mundial 2026. Este comportamiento no fue perdonado aún por la afición y el internacional argentino sumó minutos mayoritariamente fuera de casa, aunque ahora podría tener una oportunidad de redimirse frente a su gente.

El entrenador fue claro sobre la situación, aunque no confirmó el puesto que ocupará Julián: "Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza del inicio o sale durante el partido", dijo en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Madrid.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Además, en dos tramos de la charla con los periodistas analizó el clima del derbi: "Estamos acostumbrados a que el partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad. No entiendo que nuestros partidos anteriores o los suyos tengan que ver con el partido. Es diferente de jugador, pero no podemos mentirnos... Hay una rivalidad que hemos logrado recuperar en estos años. La seguridad es importante en esos partidos".

Habrá varios jugadores que disputarán por primera vez un derbi madrileño, y para ellos fue un mensaje: "No soy de dar consejos. Si para transmitir experiencias. Es normal la presión, la ilusión que genera un partido como el de mañana en el Metropolitano con nuestra gente. Calma, ante todo calma. Hay una palabra que es seguridad, si tienes seguridad en lo que haces, puede ir mal o bien, pero es el camino".