El Atlético de Madrid dejó escapar una oportunidad de sumar tres puntos y así acercarse a los punteros en LaLiga, esto después de caer frente al Real Madrid en una edición más del derbi de la ciudad española, encuentro que tuvieron bajo control por momentos, pero que no supieron cerrar para triunfar en el Santiago Bernabéu.

Para muchos el encuentro estuvo marcado por algunas fallas arbitrales, sin embargo, el estratega argentino decidió centrarse en lo que dejó de hacer su equipo, sin echar culpas a José Luis Munuera y su equipo, afirmando que no supieron mantenerse adelante en el juego.

No creo que el tema de no haber ganado sea por eso [el arbitraje]. Tuvimos la oportunidad de aprovechar las ocasiones buenas que se generaron y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y ganar un partido que al menos merecíamos un poco más. Diego Simeone

Los colchoneros estuvieron encima de los merengues en muchas ocasiones del encuentro, de hecho los dirigidos por Álvaro Arbeloa tuvieron que reponerse en el marcador en dos ocasiones, situación que influyó para que el Atleti se fuera con las manos vacías de este encuentro.

Pudimos haber hecho más, controlar el partido de otra manera después del 1-0, no cometer errores, gestionar mejor y tenemos rivales importantes y que juegan bien y ante la menor oportunidad te van a hacer daño. Diego Simeone

Este fue el segundo descalabro consecutivo para Simeone y los suyos, luego de que también cayeran en Champions League contra el Tottenham, aunque en el marcador global se vieron favorecidos y avanzaron a la siguiente ronda.