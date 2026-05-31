''Sintió que la rodilla se le fue'', declara Guido Pizarro sobre Marcelo Flores, que salió lesionado ante Toluca

Mientras los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se preparaban para la gran final de la CONCACAF Champions CUP, frente a los Diablos Rojos del Toluca, Marcelo Flores celebraba con sus compañeros la convocatoria al Mundial 2026 con la selección de Canadá, quien, junto a Estados Unidos y México, será uno de los tres anfitriones en la próxima copa del mundo.

Todo pintaba color de rosa para el jugador. Sin embargo, esta noche, minutos después de haber ingresado de cambio, reemplazando a un Ozziel Herrera, a quien las piernas ya no le daban para más, en una jugada en el área, a Marcelo Flores se le queda atorada la pierna, provocando una lesión que, a simple vista, pinta bastante mal, faltando muy poco para el arranque del Mundial 2026.

Entre lágrimas, Marcelo salió de cambio, recibiendo palabras de aliento de sus propios compañeros y hasta de los rivales. Incluso, mientras Tigres recibía la medalla de subcampeón, la leyenda del conjunto felino, André-Pierre Gignac, lo alzó en hombros, en una clara y enternecedora muestra de apoyo.

Lo de Gignac con Marcelo... pic.twitter.com/Epm12Fw1qF — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 31, 2026

Guido Pizarro destaca la actitud de sus jugadores y habla respecto a la lesión de Marcelo Flores

Luego de que Tigres UANL volviera a caer en tanda de penales ante los Diablos Rojos del Toluca, el director técnico del conjunto felino habló frente a las cámaras, destacando la entrega de sus jugadores (a pesar de la derrota), y aprovechó también para hablar sobre el panorama de Marcelo Flores.

''Sintió que la rodilla se le fue'', declaró Guido Pizarro, dejando helados a quienes lo escucharon. Si bien es verdad que no se puede hablar todavía de algún pronóstico sin que antes lo revisen los médicos, como corresponde, por lo visto al calor del momento, lo lógico sería pensar que Marcelo sufrió una lesión de gravedad, y que, por consecuencia, peligra su participación en el próximo mundial.

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