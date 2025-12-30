Chivas enfrenta un escenario complejo con el futuro de Alan Mozo. El lateral derecho no entra en los planes inmediatos del club y su salida ha sido explorada durante el mercado, pero las gestiones no han prosperado, dejando al Guadalajara con un caso difícil de resolver.

Mozo ha sido sondeado por diversos equipos de la Liga MX en las últimas semanas. La directiva rojiblanca ha intentado colocarlo mediante venta o intercambio, buscando liberar masa salarial y abrir espacio en el plantel, pero el interés inicial no se ha traducido en propuestas formales.

¿SE QUEDARÁ EN CHIVAS? 🇦🇹😲



Guadalajara tiene un problema entre manos, pues nadie quiere pagar por Alan Mozo.



➡️ Alberto Bernard de W Deportes informa que Mozo no está generando interés: “Lo han ofrecido a todos los equipos y nadie lo quiere”.



Recientemente fue descartado por… pic.twitter.com/9L5lQ8x9fX — Futbol Total (@futboltotal) December 30, 2025

Entre los clubes que fueron vinculados al futbolista aparecen León y Pumas. En ambos casos existieron conversaciones preliminares, sin que ninguna avanzara a una negociación real que permitiera acercar posturas entre las partes involucradas.

El principal obstáculo ha sido el salario del jugador. Mozo percibe alrededor de un millón de dólares por año, una cifra elevada para su rol actual y para los presupuestos de varios clubes interesados, que no están dispuestos a asumir ese compromiso económico sin condiciones favorables.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ese factor salarial ha frenado cualquier intento serio de transferencia. En el mercado actual, los equipos priorizan equilibrio financiero y contratos sostenibles, lo que ha dejado al defensor mexicano fuera del radar inmediato, pese a su experiencia y recorrido en la liga.

La situación deportiva tampoco ha ayudado. Recientemente, Mozo fue descartado por el cuerpo técnico para un amistoso, una señal clara de que no es prioridad en la planeación. Esto refuerza la urgencia de encontrarle salida, aunque el contexto no sea el ideal.

En este panorama, Tigres aparece como la última vía factible. El club regiomontano ha mostrado interés exploratorio, principalmente porque el perfil del jugador agrada a Guido Pizarro, hoy en funciones técnicas dentro del proyecto felino.

Sin embargo, no existe nada formal sobre la mesa. No hay oferta ni negociación avanzada, solo una valoración interna. Chivas sigue esperando una solución que alivie su estructura salarial, mientras el tiempo corre y el futuro de Alan Mozo permanece en el aire, sin un destino claro a corto plazo.