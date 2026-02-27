Sorteo de la Champions League 2025/26: todos los partidos de octavos de final

Los playoffs de la Champions League 2025/26 ya son historia. Esta mañana ha tenido lugar la celebración del sorteo de la fase final del torneo en la sede la UEFA en Nyon, Suiza. En este sorteo se han determinado los cruces de octavos de final, así como el resto del cuadro.

Por lo tanto, los 16 mejores equipos de Europa ya saben cuál será su camino rumbo a la gran final de Budapest que se jugará el próximo 30 de mayo.

Equipos clasificados para octavos de final

Enfrentamientos de octavos de final de la Champions League 2025/26

Real Madrid vs Manchester City

Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

PSG vs Chelsea

Newcastle vs FC Barcelona

Galatasaray vs Liverpool

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs Arsenal

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League 2025/26?

La ida de los octavos de final se jugará los días 10 y 11 de marzo en el estadio del equipo clasificado a través del playoff. Los partidos están programados para jugarse la semana siguiente, los días 17 y 18, y actuarán como locales los equipos que se clasificaron de manera directa.

Cuartos de final

1. Ganador PSG / Chelsea vs Ganador Galatasaray / Liverpool

2. Ganador Real Madrid / Manchester City vs Ganador Atalanta Bayern Múnich

3. Ganador Newcastle / Barcelona vs Ganador Atlético de Madrid / Tottenham

4. Ganador Bodo/Glimt Sporting de Lisboa vs Ganador Bayer Leverkusen / Arsenal

Semifinales

1. Ganador 1 vs Ganador 2

2. Ganador 3 vs Ganador

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE