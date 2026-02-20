Sorteo de octavos de final de la Champions League: formato, equipos participantes, fecha y horario

Mientras se disputan los playoffs que completarán el cuadro, la UEFA Champions League 2025-26 se prepara para uno de los momentos más esperados del calendario: el sorteo de los octavos de final. El evento no solo confirmará los cruces de la próxima ronda, sino que también dejará definido el camino hacia la gran final del torneo más prestigioso de Europa a nivel de clubes.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League?

La ceremonia se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026 en Nyon, Suiza, desde las 6:00 am de la costa este de Estados Unidos, las 5:00 am de México y las 12:00 pm de España.

¿Cómo se sortean los octavos de final de la UEFA Champions League?

A diferencia de ediciones anteriores, el procedimiento no será completamente abierto. Los ocho cabezas de serie ya conocen los dos posibles rivales que podrían enfrentar, definidos en el sorteo previo de la competición. Es decir, el evento determinará cuál de esas dos opciones se concreta para cada club.

Este formato acorta el margen de sorpresa, pero aumenta la expectativa, ya que varios cruces podrían ofrecer eliminatorias de alto calibre desde el inicio de la fase decisiva.

Equipos clasificados para los octavos de final de la UEFA Champions League

La mitad de los clasificados ya tiene su lugar asegurado tras finalizar en las primeras posiciones de la fase de liga. Estos equipos serán cabezas de serie y ocuparán el bombo 1 del sorteo: el Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting Lisboa y el Manchester City.

Los otros ocho boletos saldrán de los dieciseisavos de final. En esas llaves todavía compiten equipos de peso como Juventus, PSG, Real Madrid, Inter o Atlético Madrid, además de sorpresas como Qarabag o Bodo/Glimt, que buscan dar el golpe y meterse entre los 16 mejores del continente.

FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Equipos clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Posibles cruces de octavos de final

Arsenal vs el ganador de Olympiaco/Leverkusen o el de Dortmund/Atalanta.

Bayern Múnich vs el ganador de Olympiacos/Leverkusen o el de Dortmund/Atalanta.

Liverpool vs el ganador de Brujas/Atlético de Madrid o el de Galatasaray/Juventus.

Tottenham vs el ganador de Brujas/Atlético de Madrid o el de Galatasaray/Juventus.

Barcelona vs el ganador de Mónaco/PSG o el de Qarabag/Newcastle.

Chelsea vs el ganador de Mónaco/PSG o el de Qarabag/Newcastle.

Sporting CP vs el ganador de Benfica/PSG o el de Bodo/Inter.

Manchester City vs el ganador de Benfica/PSG o el de Bodo/Inter.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la UEFA Champions League?

Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, y la vuelta el 17 y 18 de marzo.

