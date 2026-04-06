La supercomputadora de Opta predice cómo quedará la tabla de la Premier League tras el descalabro del Arsenal

En lugar de disipar los temores de un dramático colapso al final de la temporada, el Arsenal de Mikel Arteta redobló su apuesta en la costa sur tras caer en la final de la Carabao Cup.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

Los sueños de los Gunners de un cuádruple histórico se desvanecieron ante el Manchester City en Wembley, pero su derrota tras el parón internacional ante el Southampton significa que el triplete fue solo una fantasía efímera.

El triunfo del Southampton por 2-1 el sábado por la noche eliminó al Arsenal de la FA Cup y solo alimentó las especulaciones de que los hombres de Arteta están preparados para "dejar escapar" lo que sería su primer título de la Premier League en poco más de 20 años.

El Arsenal aún mantiene una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el City, que ha jugado un partido menos, pero el impulso se ha inclinado innegablemente a favor de los Sky Blues tras dos decepciones en la copa nacional en el norte de Londres.

Así es como las derrotas consecutivas han afectado las posibilidades del Arsenal de ganar la Premier League, según la supercomputadora de Opta.

La supercomputadora predice el ganador de la Premier League 2025-26

Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter Final | David Price/GettyImages

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Probabilidades de título 1° Arsenal 70 84 97% 2° Manchester City 61 74 3%

El Manchester City, tras conquistar la Carabao CUP, goleó contundentemente al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, con un triplete de Erling Haaland en la goleada por 4-0.

A pesar del cambio de ánimo, Opta aún no se ha alarmado. El Arsenal sigue siendo el claro favorito para ganar la Premier League, y sus posibilidades de alzarse con el título solo han disminuido un 0.77% desde el último partido de liga entre los dos primeros clasificados.

El City tiene apenas un 3% de posibilidades de recuperar su título, pero esa probabilidad aumentará considerablemente si vence al Arsenal cuando ambos se enfrenten en el Etihad Stadium el 19 de abril.

Predicción de la Supercomputadora para la Champions League 2025-26

Manchester United v Aston Villa - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Probabilidades de título 3° Manchester United 55 66 86% 4° Aston Villa 54 65 77% 5° Liverpool 49 60 21% 6° Chelsea 48 58 10% 7° Brentford 46 55 1.81% 8° Everton 46 55 1.57%

Los problemas del Arsenal en la copa, por supuesto, no influyen mucho en la lucha por asegurar un lugar en la Champions League de la próxima temporada, ya que hay tres plazas más disponibles. Es probable que la clasificación quede abierta tras los dos primeros puestos.

El Aston Villa fue el gran vencedor de la jornada anterior de la Premier League, aprovechando las derrotas del Liverpool y el Chelsea ante el Brighton & Hove Albion y el Everton, respectivamente, para vencer al West Ham United por 2-0.

Sus posibilidades de asegurar un puesto en la Champions League han aumentado al 77,38%, mientras que el Manchester United, tercero en la tabla, prácticamente tiene asegurado su regreso a la máxima competición europea. Los Red Devils siguen imparables bajo la dirección de Michael Carrick y aventajan en siete puntos al Chelsea, sexto clasificado.

Los Blues, que alcanzaron las semifinales de la FA Cup tras una contundente victoria por 7-0 sobre el Port Vale, han visto disminuir sus esperanzas de terminar entre los cinco primeros hasta el 10,12%. Aun así, son los más propensos a superar al Liverpool en los próximos siete partidos, mientras que el Brentford y el Everton apenas tienen posibilidades de lograr una sorprendente clasificación en su primera edición.

Supercomputadora predice la lucha por el descenso en la temporada 2025-26

Brentford v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Probabilidades de descenso 15° Leeds 33 41 6.61% 16° Nottingham Forest 32 40 9.04% 17° Tottenham 30 38 26.33% 18° West Ham 29 36 58.14% 19° Burnley 20 26 99.91% 20° Wolves 17 24 99.90%

El Tottenham Hotspur ha recurrido a Roberto De Zerbi para salir del atolladero, después de que el mandato de 44 días de Igor Tudor terminara con los Spurs a solo un punto de la zona de descenso.

A pesar de la llegada de De Zerbi, las probabilidades de descenso del Tottenham se duplicaron con creces, alcanzando el 26,33%, tras la derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, rival directo por la permanencia, lo que impulsó enormemente sus esperanzas de salvación.

Con el Wolverhampton Wanderers y el Burnley prácticamente condenados, el West Ham sigue siendo el favorito de Opta para unirse a ellos en la Championship la próxima temporada.

La racha de seis partidos sin ganar del Leeds United significa que aún no se han librado de la lucha por la permanencia, pero los partidos en casa contra los dos últimos clasificados que aún les quedan representan una gran oportunidad para que el equipo de Daniel Farke consiga los puntos necesarios para mantenerse en la liga.

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