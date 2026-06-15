Tchouaméni aclara su altercado con Federico Valverde y revela el estado de su relación

En una entrevista al diario L’Équipe, el mediocampista de la selección francesa, Aurélien Tchouaméni, ha confesado que su relación con su campañero del Real Madrid, Federico Valverde, ha vuelto a sanar tras hacer las paces.

El internacional madridista participará en su segunda Copa del Mundo y aseguró que no puede permitirse otra temporada sin títulos en la Casa Blanca y reveló que se dio la mano con el seleccionado uruguayo en uno de los entrenamientos del club antes del fin de temporada.

“¿Permitírmelo? No. Después puede pasar, pero sería lamentable. Nos queda una pequeña oportunidad de conseguir un título que sería el más bonito de todos". Aurélien Tchouaméni.

Tchouaméni y Valverde hicieron la paces | Denis Doyle/GettyImages

Sobre el problema que tuvo con Valverde, el jugador francés mencionó que su malestar fueron las historias falsas que se inventaron alrededor de esto.

“Como dije, lo que me molestó fueron las historias falsas que salieron sobre lo que realmente pasó. Eso no puedo controlarlo. Lo más importante es que en el vestuario estemos bien, tranquilos. ¿Una lección? Que da igual lo que pase en tu vida, el problema nunca es tan grande como crees que es. Como todo, hoy se habla de esto, mañana se hablará de otra cosa. Solo hay que aguantar los dos o tres días en los que hay revuelo. Esta historia tomó tal magnitud que los dos o tres primeros días teníamos la sensación de que nunca iba a terminar. Y en realidad, al cabo de dos o tres días, alguien dice otra locura o surge otra historia y pasas a otra cosa", confesó.

Todo continúa con normalidad

Tchouaméni quiere volver a ganar con el Real Madrid | Fran Santiago/GettyImages

“Pero hay que entender realmente: no hay ningún problema. Pasan muchas cosas en un vestuario. Nos dimos la mano cuando volvió y seguimos trabajando juntos”, aseguró.

Además, apuntó que se ha seguido hablando con él. “¡Sí, evidentemente! Hemos entrenado juntos. En cambio, no hemos vuelto a jugar juntos porque en el último partido de Liga tenía una molestia muscular".

Por último, sobre el tema a nivel de club dijo lo siguiente:

“Sí. Incluso desde la segunda parte de la temporada pasada, donde empecé a subir de nivel. Y este año, por mis actuaciones en los partidos importantes. También me ha ayudado estar fijo en el medio. Me criticaban cuando jugaba de central y yo respondía que no era mi posición. Pero la gente no siempre presta atención a eso. Sin embargo, no tengo ningún problema con ello. Un día te alaban, al otro dicen que eres malo. ¿Qué significa eso? No significa nada. Es la opinión de cada uno", apuntó.

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