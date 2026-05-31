Y finalmente, uno de los protagonistas habló del conflicto que tuvo al Real Madrid y a sus hinchas en vilo durante semanas. Aurelien Tchouaméni se sentó frente a los micrófonos durante la concentración de Francia para el Mundial 2026 y, por primera vez desde el incidente con Federico Valverde, se refirió públicamente a lo ocurrido. El mediocampista reconoció que existió un problema entre ambos futbolistas, aunque desmintió una de las versiones que circuló con mayor fuerza esos días.

El episodio se convirtió en uno de los asuntos más comentados dentro del entorno madridista durante el cierre de la temporada. Según lo trascendido, el enfrentamiento derivó en consecuencias deportivas para ambos jugadores y en sanciones económicas impuestas por el club. Hasta ahora, ninguno de los protagonistas había dado explicaciones extensas sobre lo sucedido.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Durante la conferencia de prensa, Tchouaméni admitió que "pasó algo" entre él y Valverde, aunque cuestionó gran parte de las versiones difundidas. "Evidentemente pasaron cosas, lo pudisteis ver y escuchar en los medios. Se magnificó porque salió allí y cuando juegas en el Madrid eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías", expresó.

El francés apuntó especialmente contra las informaciones que aseguraban que golpeó al uruguayo durante la discusión. "Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo... Lo que no fue el caso. No entro en más detalles", dijo.

Tchouaméni también explicó que la institución conocía lo sucedido desde el primer momento y remarcó que la relación con Valverde no atraviesa ningún conflicto actualmente. "Muchas cosas pasan en los vestuarios y no salen en la prensa. La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común, ganar títulos con el Real Madrid. No hay problemas", afirmó

🚨 Aurélien Tchouaméni: “Fede Valverde and I share a common goal: winning titles for Real Madrid. There is no problem”. pic.twitter.com/GRJrYpc1uZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

El francés incluso se refirió a la posibilidad de cruzarse con el uruguayo durante la Copa del Mundo, ya que sus respectivas selecciones aparecen entre las selecciones candidatas a avanzar en el torneo. "Si me enfrento a él en el Mundial, nosotros tendremos ganas de ganar con nuestro país. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde", señaló.

Además de hablar sobre el incidente, Tchouaméni felicitó al PSG por la conquista de la Champions League y respaldó a Kylian Mbappé en su rol como capitán de Francia.

Respecto de la campaña del Merengue sin títulos, el mediocampista consideró que la situación no modifica la preparación de la selección francesa para el Mundial. "Con el Real Madrid fue una temporada distinta a lo que queríamos. Queríamos ganar títulos. Y queremos ganar el Mundial. Estamos todos motivados", finalizó.