¿Tendrá minutos Guillermo Ochoa en este Mundial 2026?

Con el boleto a la próximo ronda firmado, además en calidad de líderes de grupo, se entiende que la selección mexicana podría tirar de rotaciones para el duelo final de la primera ronda en contra de Chequia.

Siendo el caso, Guillermo Ochoa todavía podría tener participación en la Copa del Mundo 2026. Aunque el histórico guardameta no ha visto actividad en los primeros compromisos de la selección mexicana, debido a su rol de suplente de Raúl Rangel, el escenario en el que hoy se encuentra México lo cambia todo.

"QUE NADIE SE SORPRENDA SI GUILLERMO OCHOA ATAJA EL ÚLTIMO PARTIDO"



La mesa Futbol Picante ve con buenos ojos que Paco Memo sea el portero que ataje en el último juego de la fase de grupos. pic.twitter.com/AhzxIegMjx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 19, 2026

El triunfo frente a Corea del Sur dejó al combinado nacional en una posición inmejorable dentro del Grupo A. México aseguró el liderato de su sector antes de disputar la última jornada, un panorama que ofrece tranquilidad al cuerpo técnico y abre la puerta rotaciones para el cruce en contra de los checos.

Con la clasificación y la primera posición resueltas, Aguirre cuenta con margen para administrar esfuerzos y proteger a varios de sus futbolistas estelares. El duelo frente a Chequia aparece como una oportunidad ideal para dar descanso a algunas piezas y permitir que otros den un paso al frente.

Dentro de ese grupo brilla el nombre de Guillermo Ochoa. El meta fue incluido en la lista mundialista con un papel especial dentro de la concentración mexicana. Más allá de lo deportivo, su presencia representa la experiencia, el liderazgo y la trayectoria de un hombre icónico para el fútbol nacional.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

La posibilidad de verlo como titular ante Chequia ha gana fuerza precisamente por las circunstancias deportivas que rodean al encuentro. Sin presión de jugarse el liderato, el 'Tri' puede concretar el homenaje para el cual fue llamado Guillermo.

Además, parece no haber mejor contexto posible para ello: el Estadio Azteca, la cancha que le vio debitar completamente repleto para darle la despedida al hombre que ya ha confirmado su retiro de las canchas.