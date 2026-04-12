“Tenemos la sensación de que el equipo va agarrando confianza ”, Jardine, tras el empate entre América y Cruz Azul

La noche del sábado 11 de abril del 2026, el famoso coloso de Santa Úrsula, conocido mundialmente como el estadio Azteca (hoy estadio Banorte), abrió sus puertas para recibir uno de los duelos más esperados por los aficionados mexicanos en lo que va de la temporada: el América de André Jardine en contra del Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

Al encuentro llegaron con dos escenarios contrastantes. Por un lado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul buscaba seguir escalando posiciones para no alejarse del todo de las Chivas Rayadas del Guadajalara, actual líder de la competencia.

El América, por su parte, buscaba volver a los primeros ocho lugares de la tabla general, los cuales te permiten clasificar a la liguilla. Sí. Esa instancia del torneo en donde el América tiene años participando, hoy está en tela de duda, por los malos resultados cosechados en el pasado.

En este contexto, los dirigidos por André Jardine saltaron a la cancha en busca de sumar de a tres unidades y así recuperar protagonismo en la recta final de la tempotada regular. Sin embargo, el encuentro acabó con un frío empate a un gol.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El canteral americanista, Patricio Salas, adelantó al Club América al minuto 17 de la primera mitad. Sin embargo, al 48, Omar Campos marcó el 1-1 para el Cruz Azul, en un duelo sumamente emotivo, puesto que el festejo fue con dedicatoria a su señor padre, recientemente fallecido.

Tras este resultado, el América llega a 19 unidades y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla general, un punto abajo de Tigres UANL, que esta noche goleó 4-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

A pesar de que los números distan mucho de lo esperado por los aficionados del conjunto azulcrema, el entrenador brasileño, André Jardine, prefiere ver el vaso medio lleno. Detecta ciertas mejoras en el funcionamiento de su equipo, y lo dejó en claro esta noche, en conferencia de prensa.

Tenemos la sensación de que el equipo va agarrando confianza para el cierre André Jardine

Cabe señalar que, entre las preguntas de los medios, habló también sobre Henry Martín, diciendo que, y cito: ''es muy difícil dar un pronóstico para su regreso''. Señal de que las cosas no pintan nada bien para el delantero mexicano.

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