Thiago Pitarch se lesiona en su primer entrenamiento con el Real Madrid: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El arranque de la pretemporada dejó una mala noticia para el Real Madrid: Thiago Pitarch sufrió una lesión en la rodilla luego de realizar un movimiento desafortunado durante la primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho.

Los estudios médicos confirmaron una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla y, aunque no se trata de un problema de gravedad que requiera una recuperación de larga duración, deberá permanecer fuera del campo de juego entre seis y ocho semanas.

🚨⚪️ Thiago Pitarch has suffered a knee injury on Real Madrid first training session.



He’s expected to be out until the beginning of September, reports @aranchamobile. pic.twitter.com/JfwczGxqL9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Se pierde el arranque de la temporada

El juvenil se perderá los amistosos de pretemporada que el Madrid disputará en Austria frente a la Fiorentina, el Ferencváros y el Deportivo, además de las primeras cuatro jornadas de LaLiga ante el Espanyol, la Real Sociedad, el Málaga y el Betis.

En esa línea, todo apunta a que recién podría retomar la actividad deportiva a comienzos o mediados de septiembre, siempre que la evolución física sea favorable. De cumplirse los plazos previstos, tendría opciones de regresar para los compromisos domésticos frente al Rayo Vallecano, el Elche o incluso el derbi ante el Atlético de Madrid.

Un futuro que queda en suspenso

Más allá del golpe deportivo, la baja también complica la planificación del futbolista para esta temporada. En el Real Madrid existe una fuerte competencia en el mediocampo, donde figuran nombres como Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Por eso, Pitarch tenía como objetivo principal aprovechar la pretemporada para convencer a José Mourinho y ganarse un lugar en la dinámica del primer equipo merengue. El canterano había dejado buenas sensaciones durante sus primeras apariciones la temporada pasada y confiaba en dar un paso adelante en esta campaña. Sin embargo, la lesión cambia por completo sus planes y frena su oportunidad de consolidarse.

Ante ese escenario, una cesión aparecía como una de las alternativas más viables para que el juvenil sumara minutos y continuara con su crecimiento deportivo, aunque ahora cualquier decisión sobre su futuro deberá esperar hasta que complete la recuperación.

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