Thibaut Courtois habló de su conflicto con Mourinho en el Chelsea

Thibaut Courtois admitió haber tenido roces con el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, pero insistió en que le gusta su estilo directo al tratar con los jugadores. The Special One fue confirmado como el próximo entrenador del Merengue este mes, tras la reelección de Florentino Pérez, y regresa al club al que llevó a ganar una Liga y una Copa del Rey entre 2010 y 2013.



El regreso del técnico de 63 años no cuenta con la aprobación unánime, y muchos aficionados y expertos se muestran recelosos ante la vuelta de uno de los personajes más polémicos del fútbol. Se marchó de la Casa Blanca en 2013 en medio de la polémica, tras una temporada sin títulos en la que tuvo desencuentros con varias figuras clave.

En los 13 años transcurridos desde entonces, el portugués solo ha ganado un título de liga, con el Chelsea en 2015, y no ha durado más de tres años en ninguno de los seis clubes que ha dirigido.





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Courtois, sin embargo, ha recibido con agrado la llegada de Mourinho y su conocido enfoque en la gestión de jugadores: “Mourinho es un entrenador muy directo. Yo soy igual. Nuestra relación siempre ha sido muy buena”, dijo el portero en la rueda de prensa previa al partido inaugural de Bélgica contra Egipto en el Mundial.





“También tuvimos nuestros roces ocasionales. Por ejemplo, me sentó en el banquillo contra el Everton porque había fallado dos centros en el partido anterior contra el Aston Villa. Fue su forma de provocarme. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales”, reveló Courtois entre risas.



En la misma rueda de prensa, Courtois, de 34 años, también admitió: "Para mí, lo ideal sería poder terminar mi carrera en Madrid. En el Real Madrid, el principio es que, a partir de los 30 años, el contrato se renueva año tras año, así que estoy bastante tranquilo al respecto. Si sigo rindiendo como hasta ahora, la renovación no será un problema. Pero el Real Madrid es un club de primer nivel y, en algún momento, también tendrán que pensar en un sucesor".



Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Es una buena señal que Courtois esté de acuerdo con el enfoque exigente pero cariñoso de Mourinho. En 2013, el técnico relegó al banquillo a la leyenda y capitán del club, Iker Casillas, optando en su lugar por el suplente Diego López durante un tramo clave de la temporada.



Mourinho insistió públicamente en que simplemente prefería a López como portero, mientras que el campeón del mundo con España había experimentado un bajón en su rendimiento. Sin embargo, se especuló mucho con que la brecha entre el entrenador y el jugador iba mucho más allá del desempeño en el campo.



En mayo, cuando las especulaciones sobre el nombramiento de Mourinho comenzaban a intensificarse, Casillas, ya retirado, publicó en X: “No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No lo quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor preparados para dirigir al club de mi vida. Opinión personal. Nada más".

