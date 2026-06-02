Tigres confirma salida de André Pierre-Gignac del club

La era de André Pierre-Gignac dentro de los Tigres ha llegado a su final el pasado fin de semana luego de la final de la CONCACAF. Si bien esto era ya un secreto a voces, el mismo ha sido confirmado por el hombre fuerte de la relación entre los de la UANL y Cemex, Mauricio Doehner.

🚨Mauricio Doehner, presidente del Comité Tigres-Cemex, confirmó que André Pierre-Gignac no seguirá jugando en la institución.

🎙️"Es una leyenda. Solo tengo agradecimientos por estos 11 años. Pero los ciclos se cumplen". pic.twitter.com/CODf8kudap — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 1, 2026

André es una leyenda, siempre ha tenido nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, levantar copas, su profesionalismo, su calidad, entrega, solo agradecimiento. Los ciclos son los ciclos y los ciclos se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él. Mauricio Doehner

Si bien no confirmó el destino del francés, el directivo confirmó que André se mantendrá dentro de las canchas hasta nuevo aviso.

El manifestó que quería seguir jugando y eso se lo tienen que preguntar a él. Nosotros nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué manera se puede incorporar porque es un grande, una leyenda al cual no sólo admiramos, sino queremos mucho y respetamos enormemente. Mauricio Doehner

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Por último, el honbre que funge como pilar del nexo Cemex-Tigres invitó al galo a formar parte de la directiva en un futuro.

Me ha tocado en estos años casi 30 años es detectar talento ¿Qué es lo que hacen a un ejecutivo y a una persona exitosa? Pues son las características que tiene André Pierre-Gignac. Si él decide hacer la transición a ser un ejecutivo, tiene pasión, disciplina impresionante, es muy inteligente y esas son las características que tienen los grandes ejecutivos. Cuando él esté listo, preparado, a mi me encantaría tenerlo como parte de mi equipo, porque pueden aportar muchísimo al club. Lo que lo hizo grande como jugador, él fácilmente si se prepa bien y le da tiempo, puede llegar a ser un gran ejecutivo para el bien de él y ojalá de Tigres también. Mauricio Doehner