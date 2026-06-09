Tigres está cerca de perder a una de sus grandes estrellas

Pese a que el enfoque del mundo está en el Mundial, el mercado de fichajes de verano ya se ha abierto en todas las ligas del planeta. En el caso de la Liga MX, desde inicios del mes de mayo más de un club en el país ya ha comenzando con la salida y llegada de jugadores de cara a lo que vienen.

Uno de los equipos que apunta a ser protagonista del mismo son los Tigres de la UANL. Luego de quedarse cortos tanto en la Liga MX como en la CONCACAF, está claro que la plantilla de Guido Pizarro requiere cambios. Uno de ellos, tal vez el menos esperado está ya en vías avanzadas para firmarse.

🚨🇦🇷🐯 River Plate avanza por Ángel Correa.



->Quiere jugar para River

->Para evitar problemas con FIFA, únicamente ha dado visto bueno al movimiento, NADA firmado aún

->Hay negociación con Tigres partiendo desde los 13MDD solicitados

->Apunta a salidahttps://t.co/J7eZ8CI0d1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 9, 2026

Fernando Esquivel reporta que las gestiones entre Tigres y River Plate por el traspaso de Ángel Correa han comenzando. El gigante argentino sabe que los de la UANL piden de menos 13 millones de dólares por el campeón del mundo, siendo el caso, la negociación parte desde dicha cifra.

Los felinos buscará obtener tal vez un par de millones de dólares extra por parte de los argentinos. Sin embargo, el hecho de que los 'Millonarios' hayan abierto la gestión desde el precio fijado por los del norte de México, deja en claro el deseo del gigante de Argentina por sumar a Correa en su plantilla.

Tigres UANL v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Es clave señalar que el acuerdo entre el club y el jugador está apalabrado de varios días atrás. River Plate está dispuesto a igualar los casi cuatro millones y medio de dólares que Correa percibe en Tigres. Esto colocaría al delantero como el mejor pagado de toda Argentina.

Ahora todo queda en manos de los equipos. El deseo de Ángel es el de sumarse a River, pero no tiene la intención de hacerlo por la mala, dejando a los clubes negociar dentro de las formas y tiempos que consideren ideales.