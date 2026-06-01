Tigres establece el precio de traspaso por Ángel Correa en medio del interés de River Plate

Hace poco más de un año, los Tigres de la UANL apostaban por el fichaje de Ángel Correa como la estrella que tomara a futuro el rol de André Pierre-Gignac dentro de la plantilla. El inicio del argentino fue superlativo en su primer semestre, sin embargo, en el ciclo recién terminado, el campeón del mundo tuvo una baja de nivel.

A pesar de ello, está claro que Ángel sigue siendo un jugador sobrado de talento natural dentro de la cancha. Siendo el caso, de cara al verano el argentino tiene mercado abierto. Uno de sus posibles destinos, por mucho el más viable, es fichar con River Plate, una opción que sólo se dará mediante una inversión millonaria del club argentino.

TIGRES 🐯 SE PLANTA EN LA NEGOCIACIÓN DE ÁNGEL CORREA CON RIVER PLATE 🔴⚪️



👀 Quieren entre 13 y 15 millones de dólares por el delantero argentino 🇦🇷 #tigres #riverplate #ligamx #futbolista #angelcorrea pic.twitter.com/eOZdaMOIYw — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) June 1, 2026

MARCA México reporta que el cuadro de la Liga MX ha establecido un precio final por el traspaso de Correa. El cuadro del norte del país espera una cifra mínima de 13 millones de dólares por el jugador. De la misma forma, establecen un precio tope de 15 millones.

De esta forma los de la UANL recuperarían al segundo los 9 millones de dólares que pagaron al Atlético de Madrid por el traspaso de Ángel. Además, obtendría unas ganancias de hasta seis millones por el jugador, mismo que cubrirían el cien por ciento del sueldo que le han pagado durante su primer año en el club.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

La pelota ya mismo está en la cancha de River. El cuadro argentino debe entender que para firmar a Correa, deben alcanzar la cifra deseada por Tigres y al menos, igualar el sueldo que el delantero percibe en México.

Este movimiento implicaría un gasto total de hasta 20 millones de dólares, una cifra que no es del todo sencillo de invertir en la era actual del fútbol en Argentina a nivel financiero.

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