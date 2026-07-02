Tigres pierde a uno de sus pilares por lo que resta del año

El presente de los Tigres de la UANL no es nada bueno. El cuadro del norte de México viene de perder la final de la CONCACAF en contra del Toluca. Siendo el caso, la meta es encontrar una revancha inmediata en la siguiente Liga MX, sin embargo, hoy el fondo de plantel genera muchas dudas.

En bajas confirmadas, jugadores que tiene el deseo de salir del club y lesiones, en el cuadro de la UANL hoy son más las dudas que las certezas. A las anteriores se debe sumar una más, adicional, una de mucho peso. Se trata de Jesús Angulo, quien se pierde el siguiente torneo por un tema de salud.

¡JESÚS ANGULO ES OPERADO Y SE PIERDE EL TORNEO! 🚑🐯



🤕 Jesús Angulo fue operado de la rodilla izquierda y será baja por un largo periodo, por lo que se perderá el torneo. El defensor incluso tendrá una segunda intervención dentro de un mes para colocarle cartílago en la… pic.twitter.com/WgXozqNTe0 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 2, 2026

El zaguero y lateral mexicano lleva un par de años batallando con un cúmulo amplio de lesiones. Lo anterior hoy le coloca de baja por lo que resta del año natural. Jesús ha tenido que pasar por el quirófano de nueva cuenta para tratar un daño en la rodilla que aqueja de mucho tiempo atrás.

Aunque no se revelaron detalles de la lesión con exactitud, sí se ha hecho público que el jugador no podrá tener actividad sino hasta el 2027. Inclusive, dentro de un mes, es decir, sobre principios de agosto, de nueva cuenta requeriría cirugía con el fin de colocarle cartílago en la rodilla afectada.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cabe recordar que los felinos ya tendrán fuera de la cancha lo que resta del año a Marcelo Flores también por una lesión grave. Ahora, a la lista su suma el nombre de Jesús quien si bien es un tipo con muchas condiciones, su carrera se ha estancado por las lesiones.

Es posible que Angulo sea una baja mucho más dura que la del mismo Flores. Jesús no sólo es titular, es además uno de los capitanes de Guido Pizarro en el plantel.