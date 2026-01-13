Tigres sueña con una estrella titular del Club América

Tigres UANL está explorando el mercado con la intención de dar un golpe de autoridad y ha sondeado a una de las piezas más influyentes del campeonato. En la lista de deseos aparece Álvaro Fidalgo, motor futbolístico del Club América, en una gestión que nació desde el cuerpo técnico.

El interés no es casual. El pedido fue directo del entrenador Guido Pizarro, quien considera al español un perfil ideal para elevar la calidad en la base del juego. Su lectura táctica, continuidad y liderazgo encajan con la idea de potenciar un mediocampo dominante y con mayor control de los tiempos.

De acuerdo con fuentes del entorno, ya existió un primer acercamiento tanto con el América como con el propio futbolista. Tigres presentó una propuesta con mejoras salariales y un rol protagónico inmediato. Sin embargo, la respuesta inicial no fue alentadora y dejó sensaciones de cautela en la directiva regiomontana.

El América, consciente del valor deportivo de Fidalgo, no mostró disposición a negociar en el mercado local. La postura azulcrema parte de proteger su columna vertebral y evitar reforzar a un rival directo. Además, el club entiende que el español representa estabilidad y jerarquía en un proyecto que busca continuidad.

Del lado del jugador, el mensaje fue igual de prudente. Fidalgo no se plantea un cambio en el corto plazo, y mucho menos uno que implique permanecer en la misma liga. El mediocampista prioriza escenarios que aporten crecimiento deportivo o estabilidad, sin apresurar decisiones por coyunturas de mercado.

Ese contexto explica el bajo optimismo tras el primer contacto. Tigres evalúa si insiste o si redirige esfuerzos hacia alternativas internacionales. En San Nicolás saben que forzar una negociación podría encarecer la operación y tensar relaciones, algo que hoy no está en los planes de la institución.

El blindaje contractual y el peso específico del futbolista inclinan la balanza. América se siente fuerte para sostener su postura y el jugador no presiona una salida. La ecuación, por ahora, favorece la continuidad y reduce la probabilidad de un movimiento que sacuda el mercado local.

Así, el “sueño” queda en pausa. Tigres seguirá atento, pero entiende que convencer a Fidalgo exige algo más que dinero: un proyecto diferencial fuera de la Liga MX. Mientras tanto, el español continúa como pieza clave en Coapa, y el tablero del mercado se reacomoda con realismo.