Tigres tiene en lista su primer objetivo para el mercado de verano

El torneo de los Tigres está siendo muy irregular. Casi que de milagro, el equipo sigue con vida en la CONCACAF Liga de Campeones luego de una de las mejores remontadas en la historia del torneo. Aunque, para ello se han tenido que dejar puntos en la Liga MX, donde hoy militan en la octava plaza.

Pese a este sube y baja en el rendimiento de los del norte del país, la directiva de Tigres ha dado toda la confianza a Guido Pizarro. Muestra de ello, la reciente renovación de parte del club. Siendo el caso, será el argentino quien comande la nueva era del club, habiendo ya en lista un nombre de cara al mercado de verano.

BUSCAN SU MAGUITO 🇪🇸🐯💣



El nombre de Aleix Febas es el jugador que Tigres quiere traer de la LaLiga de España para el mercado de verano.



➡️ De acuerdo con fuentes españolas, el cuadro Felino se ha se ha comunicado con el jugador con una oferta importante: “Tigres está muy… pic.twitter.com/jLmj71mKbQ — Futbol Total (@futboltotal) April 4, 2026

Guido quiere poner fuerza en el centro del campo. Sobre todo en la parte de distribución y creación. Siendo el caso, el jugador en la mira es Aleix Febas. El español que milita en el Elché es un mediocentro interior que suele jugar una línea por delante del medio de contención.

Su labor primaria no es ser el primer pase de salida, una tarea que sí puede cumplir. Su mayor potencial lo encuentra en ser el punto de partida en el ataque. Es el pilar que conecta la defensa con la ofensa, un perfil de mediocentro de esos que recorren más distancias que el resto.

Villarreal CF v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Para una referencia más clara, Aleix es un jugador de corte muy similar al de Álvaro Fidalgo. Su fichaje no sería un movimiento complejo, al menos no en lo financiero. Con 30 años, su precio en el mercado está a la baja. El mismo puede caer todavía más si el Elché concreta el descenso en LaLiga.

Adicional, los de la UANL puede seducir al jugador con un sueldo mucho más elevado y un estilo de vida placentero en México.