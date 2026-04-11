Tigres UANL vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL recibirá al Club Deportivo Guadalajara en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este fin de semana en 'El Volcán'.

El cuadro felino viene de caer por la mínima diferencia 1-0 en su visita a la perrera más grande de Tijuana y es octavo sitio de la clasifiación con 17 unidades. Mientras que, el Rebaño Sagrado rescató el empate 2-2 frente al cuadro de CU con un doblete de la 'Hormiga' y se mantienen como líderes con 31 puntos ganando cuatro de sus últimos cinco compromisos disputados.

Por lo tanto, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será uno de los más entretenidos gracias a su reciente rivalidad.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro regiomontano ha tenido un torneo irregular y han permanecido sin confianza, todo lo contrario al cuadro tapatío, por esa razón, a pesar de su localía vemos un triunfo por al menos un gol por parte del Rebaño Sagrado.

Si bien es cierto, el cuadro visitante no ha ganado en sus últimos cinco enfrentamiento ante ellos, en esta oportunidad lucen muy superiores.

Tigres 1-2 Chivas

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Chivas?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX

La sede del juego será en el Estadio Universitario | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL y el Chivas (últimos cinco partidos)

Tigres UANL : 2

: 2 Empate : 3

: 3 Chivas: 0

Último partido entre ambos: 17/09/25 - Chivas 0-0 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Chivas Tigres 2-0 Seattle Sounders '8/04/26 Chivas 2-2 Pumas 07/04/26 Tijuana 1-0 Tigres 03/04/26 Atlas 0-1 Chivas 29/03/26 Juárez 2-1 Tigres 22/03/26 Monterrey 2-3 Chivas 21/03/26 Tigres 5-1 Cincinnati 19/03/26 Chivas 5-0 León 18/03/26 Tigres 0-0 Querétaro 15/03/26 Chivas 3-0 Santos 14/03/26

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unids fuboTV, Telemundo, FOX Deportes, Estrella TV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México FOX One

Últimas noticias de Tigres UANL

¡Termina el encuentro en el Volcán y nos vamos con la ventaja a Seattle! 💛#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/lQUlH3FWgp — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 9, 2026

El cojunto de San Nicolás de los Garza tuvo actividad a mitad de semana en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 y consiguieron quedarse con el triunfo y llevarse una ventaja a Estados Unidos.

Con anotaciones de Ozziel Herrera y un autogol de Jackson Ragen, ganaron 2-0 co todo y el falló de un cobro de penalti por parte de Ángel Correa.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Vladimir Loroña; Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán; Juan Brunetta, Ángel Correa, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Chivas

🇦🇹 ¡El Rebaño está en la Fiesta Grande! 🔥



¡Nos vemos en Liguilla, ChivaHermanos! pic.twitter.com/PUcWVfHSFe — CHIVAS (@Chivas) April 6, 2026

A falta de cuatro jornadas de fase regular, el Rebaño Sagrado se ha clasificado a la Liguilla con 31 unidades, luego de rescatar el empate a dos tantos ante Pumas UNAM con el doblete de Armando González.

Por si fuera poco, el goleador tapatío llegó a 12 goles en el presente certamen e igualó su marca en torneos cortos, por lo que aún puede incrementar su propia marca.

Posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo, Diego Campillo; Richard Ledezma, Rubén González, Luis Romo, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

