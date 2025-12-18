El Club América ya conoce el escenario real para intentar el fichaje de Kevin Castañeda. Desde Tijuana han sido claros: Xolos exige al menos ocho millones de dólares para desprenderse de uno de sus futbolistas más determinantes, cifra que marca una postura firme y complica cualquier negociación inmediata con el conjunto de Coapa.

Castañeda se ha consolidado como uno de los mediapuntas más constantes del fútbol mexicano, razón por la cual el América lo considera una prioridad deportiva. André Jardine ha solicitado expresamente su incorporación, al entender que encaja con el perfil creativo y dinámico que busca potenciar en la zona ofensiva del equipo para el próximo torneo.

¿LO QUIEREN? ¡PAGUEN! 💵



Xolos se blinda y ya le pone precio a Kevin Castañeda, uno de sus mejores jugadores en últimos tiempos.



🤑 Ante el interés de equipos como América o Chivas, en Tijuana ya dan postura, si quieren fichar al mexicano deben poner desde 8MDD, indican desde… pic.twitter.com/1F0ASEF23R — Futbol Total (@futboltotal) December 17, 2025

Sin embargo, la operación no resulta sencilla desde el plano económico. Xolos no solo ha tasado alto al futbolista, sino que además ha dejado claro que no tiene urgencia por vender. La directiva fronteriza entiende que posee un activo valioso y está dispuesta a retenerlo si no llega una oferta acorde a sus pretensiones.

Ante este panorama, el América ha intentado abrir la negociación mediante fórmulas alternativas. En Coapa se puso sobre la mesa la posibilidad de incluir jugadores como parte de pago, buscando reducir el desembolso económico directo y facilitar el acuerdo con el conjunto tijuanense en este mercado de invierno.

Tijuana v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Entre los nombres ofrecidos por las Águilas aparecen Igor Lichnovsky, Javairo Dilrosun, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila. Futbolistas con experiencia y recorrido reciente en el club, que no entran plenamente en los planes de Jardine, pero que podrían servir como moneda de cambio en una operación compleja.

La respuesta de Xolos, hasta ahora, ha sido negativa. El club no muestra interés en los descartes del América y mantiene su postura de recibir una cantidad económica cercana a los ocho millones de dólares, sin contemplar intercambios que diluyan el valor real que le asignan a Kevin Castañeda.

Esta falta de flexibilidad ha enfriado el escenario. Aunque el interés deportivo se mantiene intacto, en Coapa entienden que forzar la negociación podría resultar contraproducente. La prioridad ahora pasa por evaluar otras alternativas en el mercado o esperar a que las condiciones cambien en futuras ventanas.