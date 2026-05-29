Independientemente de cómo acaben las elecciones presidenciales a celebrarse el día domingo 7 de junio del 2026, el nombre de Florentino Pérez será recordado con mucho cariño entre los aficionados al Real Madrid, que vivieron verdaderas épocas de gloria bajo el mandato del español.

Enfrente, no obstante, tendrá a un Enrique Riquelme dispuesto a todo con tal de quitarlo del cargo, poniendo así punto final a una gestión de 26 años, en donde Florentino Pérez ha ganado las elecciones con o sin adversarios.

Todas las elecciones presidenciales a las que se ha presentado Florentino Pérez:

Presentation Of Candidacy Of Florentino Perez For Real Madrid Presidency | Europa Press Sports/GettyImages

1995: Florentino Pérez vs Ramón Mendoza (ganó Ramón Mendoza con el 41,5% de los votos, por 39,6% de Florentino).

2000: Florentino Pérez vs Lorenzo Sanz (ganó Florentino Pérez con el 49,73% de los votos, por 40,17% de Lorenzo Sanz).

2004: Florentino Pérez vs Lorenzo Sanz (ganó Florentino Pérez con el 91,64% de los votos, por 3,94% de Lorenzo Sanz).

En 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025, Florentino Pérez fue confirmado como presidente electo, tras ser el único candidato que se presentó a la contienda. En 2026, Florentino se enfrentará a Enrique Riquelme, en unas elecciones cargadas de tensión y adrenalina, cuyo resultado podría cambiar para siempre el destino del club más poderoso de todo el mundo.

Como muestra del duro choque entre estos dos candidatos, está el comunicado publicado por parte de Enrique Riquelme, a través del cual arremetió con todo en contra del aún presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En las últimas horas hemos visto con tristeza cómo el Sr. Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo. Invitamos de nuevo y formalmente al señor Pérez a un debate público, abierto y televisado, en el que ambos candidatos podamos responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid. Enrique Riquelme.

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