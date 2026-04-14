Todas las eliminaciones del FC Barcelona de la UEFA Champions League desde que no está Messi

Al FC Barcelona le ha costado rearmarse tras la salida de su máximo ídolo histórico, con varias participaciones en UEFA Champions League sin grandes éxitos mientras armaba un equipo para competir a la altura de las circunstancias.

Desde que Messi se marchó en agosto de 2021, el FCB participó dos veces de la UEFA Europa League, algo impensado años atrás, y está disputando su tercera Champions de manera consecutiva.

A continuación, repasamos las eliminaciones del FC Barcelona en la Champions tras la era de Messi.

1. UEFA Champions League 2021/22

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-BAYERN | JOSEP LAGO/GettyImages

El FC Barcelona quedó afuera de la UEFA Champions League de esta temporada, la primera post Messi, en fase de grupos, dando así la pauta de que la recuperación tras la salida del ídolo iba a ser complicada.



Terminaron terceros en el grupo que compartieron con Bayern Múnich, Benfica y Dynamo Kiev. Fueron relegados a la UEFA Europa League, donde fueron eliminados por el Eintracht Frankfurt en cuartos de final.

2. UEFA Champions League 2022/23

Joaquin Correa of FC Internazionale in action during the | SOPA Images/GettyImages

El mismo desenlace tuvo lugar al año siguiente, donde les tocó un grupo particularmente complejo: Bayern Múnich, Inter de Milán y Viktoria Plzen.



Terminaron terceros y fueron nuevamente a la UEFA Europa League, donde quedaron afuera en el Playoff frente al Manchester United con un global de 4-3.

3. UEFA Champions League 2023/24

FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Christian Liewig/GettyImages

En la temporada 2023/24, el FC Barcelona había superado el grupo que compartió con Porto, Shakthar Donetsk y Royal Antwerp, mientras que en octavos de final eliminó sin grandes problemas al Napoli.



En los cuartos de final su rival y verdugo fue el París Saint-Germain. En la ida, el FC Barcelona le ganó a los parisinos en el Parque de los Príncipes por 3-2 gracias al doblete de Raphinha y el tanto de Andreas Christensen. En la vuelta, los dirigidos por Luis Enrique se impusieron por 4-1 en Montjuic para acceder a las semifinales.

4. UEFA Champions League 2024/25

FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | Stefano Guidi/GettyImages

En la temporada pasada llegaron a las semifinales, donde cayeron frente al Inter de Milán en una serie infartante. En la fase de liga terminaron segundos por detrás del Liverpool con un récord de seis victorias, un empate y una derrota. En octavos su víctima fue el Benfica, mientras que en cuartos superaron al Borussia Dortmund.



La ida de semis fue un apasionante 3-3, mientras que en la vuelta el Inter se impuso por 4-3 de manera agónica en la prórroga, sellando así un resultado épico global de 7-6 en favor del club italiano, que posteriormente cayó goleado en la final ante el PSG.

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