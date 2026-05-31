Todas las finales que André-Pierre Gignac perdió con los Tigres

Tal vez, este sábado, vimos por última vez al francés André-Pierre Gignac defendiendo el escudo de los Tigres, club al cual le cambió la historia drásticamente porque desde su arribo el equipo se acostumbró a ser un ganador alzando un gran número de títulos, además que se convirtió en el máximo goleador de la institución dejando grabado su nombre con letras de oro.

Nahuel Guzmán y Gignac se volvieron leyendas de Tigres | ULISES RUIZ/GettyImages

Desde hace unos meses se rumora que El Bomboro no renovará su contrato con los felinos para buscar nuevos aires, hablándose de la MLS o de su natal Francia como posibles destinos, mientras otros tantos indican que aceptaría la propuesta del club para convertirse en directivo. Al final de cuentas, todavía no se sabe con ciencia cierta que estará pensando el galo.



Y así como Dedé alzó un gran número de campeonatos con los felinos, no siempre hubo finales felices porque también fracasaron algunas veces en sus misiones. Entre esas derrotas está justamente la de este sábado en la gran final de la Copa Campeones CONCACAF, donde Toluca los derrotó en los penales tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, con Gignac participando al marcar su respectivo turno desde los once pasos.



El fichaje del delantero se dio para el Apertura 2015, cuatro años después de que el equipo regio rompiera su maleficio de no ganar la Liga MX al llevarse el Apertura 2011 con aquellos ‘Cuatro Fantásticos’: los argentinos Lucas Lobos y Damián Álvarez, el chileno Héctor Macilla y el brasileño Danilinho Verón. La llegada del mundialista tuvo efecto inmediato porque ganó el A2015 y posteriormente vendrían el Apertura 2016 y 2017, el Clausura 2019 y 2023, un Campeón de Campeones en el 2023 y la Concachampions del 2020.

¿Qué finales perdió André-Pierre Gignac con los Tigres?

Gignac festeja su tanto frente al Internacional | Ivan Villa/GettyImages

La primera llegó rápidamente. El francés llegó como un fichaje estelar para fortalecer la plantilla en la fase final de la Copa Libertadores 2015. Su primera aparición en el torneo fue en las semifinales contra el Internacional Porto Alegre de Brasil aportando un tanto en el 4-3 global. La final fue contra el River Plate de Argentina, sin que hubiera goles en el Volcán, pero ya en el Estadio Monumental, el local goleó 3-0 para acabar con el sueño felino.



Con respecto a la Liga MX, ha caído en tres ocasiones. Primero fue en el Clausura 2017 cuando Chivas se llevó el título al ganar 4-3 global, pese a que el galo llevó a cabo un doblete. Seis años más adelante, en el Apertura 2023, en un partido polémico marcado por el arbitraje, los regios igualaron 1-1 con América, pero en el Estadio Azteca, los de Coapa vapulearon 3-0 aprovechando las tres expulsiones que sufrieron los visitantes. Ya en el Apertura 2025, Toluca se hizo con el bicampeonato al llevarse la tanda de penales 9-8 tras igualar 2-2 en el global.



Al ex Olympique Marsella también se le escapó el Campeón de Campeones 2018-2019 y precisamente fue contra las Águilas, campeonas del Apertura 2018. A partido único en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, el tiempo reglamentario se fue sin que llegaran los goles teniendo que decidir todo desde el manchón penal. Aun cuando Gignac cumplió con el trámite en su respectivo turno, la UANL perdió 6-5 tras la falla de Javier Aquino.

Gignac se llevó el Balón de Plata en el Mundial de Clubes | David Ramos - FIFA/GettyImages

Una de las más dolorosas sin duda alguna fue frente al Bayern Múnich de Alemania en el Mundial de Clubes 2020, celebrado en Qatar. Por primera vez un equipo mexicano llegó hasta dicha instancia. A pesar de lucharle de tú a tú al Gigante de Baviera, el solitario tanto del francés Benjamin Pavard bastó para que los Tigres sucumbieran y se quedaran con el subcampeonato.



Se agrega el subcampeonato obtenido en la Leagues Cup 2019 frente al Cruz Azul. A partido único en Las Vegas, La Máquina se coronó 2-1. Al mismo tiempo, la Supercopa de la Liga MX 2024 tampoco fue para la U, ya que fue vencida 2-1 por los azulcremas en Carson, California.



Por último, Gignac y compañía perdieron cuatro finales de la Concachampions. La primera acaeció en el 2016, su verdugo, una vez más el América, el cual se impuso 4-1 global, siendo el francés el autor del descuento felino. Un año después volvieron a arribar al duelo decisivo por el título y esta vez Pachuca les negó el éxito al finalizar 2-1 el global. En el 2019 vino una nueva oportunidad, esta vez contra el odiado rival, Rayados de Monterrey. El goleador europeo apareció pero un doblete del argentino Nico Sánchez dejó contra la lona a los universitarios. Finalmente, en este 2026, los Diablos Rojos del Toluca le negaron un último título al máximo goleador del club.