Todas las lesiones que tuvo Lamine Yamal en su carrera con el Barcelona

El FC Barcelona ha informado este viernes que Lamine Yamal se ha vuelto a lesionar. Justo horas después de que Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunciase que el delantero había sido convocado para los próximos partidos de la Roja.

"Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", informó el club. Vale decir que el jugador disputó todo el encuentro ante el combinado dirigido por Luis Enrique.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

El delantero no podrá participar en el próximo encuentro contra el Sevilla FC ni en los dos compromisos de la selección española, debido a una recaída en las molestias en el pubis que surgieron durante la última ventana internacional y que recrudeció ante el último campeón de la UEFA Champions League.

Esta nueva recaída implica que el jugador se perderá su cuarto partido de liga en este inicio de temporada, habiendo jugado solo la mitad de los encuentros disputados, y no podrá atender la convocatoria de Luis de la Fuente, quien lo había incluido en la lista este viernes.

FC Barcelona v CD Leganes - La Liga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Todas las lesiones que tuvo Lamine Yamal en su carrera

En las últimas 4 temporadas, estuvo muy tiempo de baja: 115 días, perdiéndose en todo este tiempo 15 partidos entre el FC Barcelona y la selección de España.

Por una lesión que nunca fue comunicada oficialmente, en la temporada 2022/2023 estuvo 32 días afuera. Luego, durante la 2023/2024, fueron 11 días los que estuvo fuera por problemas musculares. La 2023/2024 fue la mejor temporada en cuanto a lesiones, ya que solamente estuvo 3 días de baja por un golpe. En la 2024/2025, la pasada, siendo también su mayor explosión, sufrió una sobrecarga (6 días) y luego una lesión de tobillo que lo tuvo prácticamente 6 semanas sin competir, hasta llegar a este inicio de la 2025/2026 con la lesión inguinal que acarrea y lo ha tenido ya 19 días sin competir.