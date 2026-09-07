Todos los campeonatos obtenidos por Antonio Mohamed

Antonio Mohamed sigue agrandando su leyenda con los Diablos Rojos del Toluca, ya que se adjudicaron un nuevo título al doblegar 2-0 a Rayados de Monterrey en la Leagues Cup 2026. Desde que el formato de dicho torneo fue cambiado hace cuatro años, ningún equipo de la Liga MX lo había ganado, pero El Turco rompió con esa malaria gracias a los goles de Alexis Vega y el brasileño Helinho Castro.

🇦🇷📊 Antonio Mohamed suma ONCE TÍTULOS como entrenador en equipos del fútbol mexicano:



🏆 Liga MX, con Xolos | 2012

🏆 Liga MX, con América | 2014

🏆 Copa MX, con Monterrey | 2017

🏆 Liga MX, con Monterrey | 2019

🏆 Copa MX, con Monterrey | 2020

🏆 Campeones Cup, con Toluca |… pic.twitter.com/yU1Sy6iJD4 — JS (@juegosimple__) September 7, 2026

Este es el sexto título que el argentino logra con el cuadro escarlata, pero no han sido sus únicos logros dentro del fútbol mexicano. El estratega también ha acariciado la gloria con el mismo Monterrey, así como con Tijuana y América.



El primer logro de Mohamed fue el Apertura 2012 con Xolos, club al que le dio su primer y único título de la máxima categoría. Posteriormente, en el Apertura 2014 alzó un nuevo cetro al mando de las Águilas. Tres años después, el sudamericano vivió su primera etapa con Rayados, conquistando el Apertura 2017 y las Copa MX del Apertura 2017 y 2020.



Tras cinco años, volvió a las andadas después de recibir el voto de confianza del Toluca para sacarlos de su larga sequía sin títulos de liga, más de una década, para ser exactos. Fue bicampeón al llevarse el Clausura y Apertura 2025, aparte añadió a las vitrinas choriceras el Campeón de Campeones 2024-2025, la Copa Campeones de la CONCACAF 2026, el Campeones Cup 2025 y la Leagues Cup. Con esto, El Turco llegó a once títulos contando todas las competiciones donde los clubes mexicanos tienen participación.

Técnicos con más campeonatos con equipos mexicanos.



15 Ignacio Trelles

15 Raúl Cárdenas

15 Ricardo Ferretti

12 Javier de la Torre

12 Manuel Lapuente

11 Antonio Mohamed

11 Víctor Manuel Vucetich https://t.co/acFI9Xcx64 pic.twitter.com/ahbL67v6u2 — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) September 7, 2026

El más ganador es el finado Ignacio Trelles, que puede presumir 16 cetros a través de Zacatepec, Marte, Toluca, Cruz Azul y Atlante. Siete ligas, cuatro Campeón de Campeones, dos Copa MX, dos Concachampions, además de un título de la Segunda División con los Cañeros.



Víctor Manuel Vucetich aparece en el segundo peldaño con 15 después de dirigir a Potros Neza, León, Tecos UAG, Cruz Azul, Pachuca, Monterrey y Querétaro. Cinco Liga MX, tres Copa MX, tres Concachampions, dos de Segunda División, una InterLiga y una Recopa de la CONCACAF.



Compartiendo dicho sector está Raúl 'Güero' Cárdenas, que también hiló 15 trofeos al estar al frente de Cruz Azul y América. Seis ligas, cuatro Concachampions, tres Campeón de Campeones, una Copa MX y una Copa Interamericana.

En el listado les sigue el brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, que tiene un total de 14 trofeos tras su paso por Chivas, Toluca, Pumas y Tigres. Siete ligas, cuatro Campeón de Campeones, dos Concachampions y una Copa MX. Eso sí, se le llegan a contar 15 gracias a la Copa CONCACAF obtenida con la selección mexicana, pero si así fuera, otros del listado tendrían más trofeos.



Después vienen los 13 del Ingeniero Javier de la Torre, quien logró cinco ligas, seis Campeón de Campeones, una Copa México y una Concachampions, todo con el Rebaño Sagrado. Con doce galardones toca turno de Manuel Lapuente, que sumó cinco ligas, dos Copas, dos Campeón de Campeones, dos Concachampions y una Recopa de la CONCACAF a través del Puebla, Necaxa y América. Antonio Mohamed es el séptimo de la lista con once, buscando superarlos próximamente.