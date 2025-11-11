Todos los detalles de la inminente llegada de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana

Álvaro Fidalgo ha tomado una decisión trascendental en su carrera: representará a la selección mexicana. La noticia, confirmada por el periodista Gibrán Araige, marca un giro en la trayectoria del futbolista español, quien finalmente se decantó por vestir la camiseta del 'Tri' tras años de especulación sobre su futuro internacional.

El mediocampista del Club América será convocado por primera vez en enero, cuando Javier Aguirre realice un microciclo de preparación en Centroamérica, fuera de fecha FIFA. Será el primer contacto formal de Fidalgo con el grupo tricolor, en un entorno pensado para su integración y adaptación al sistema del combinado nacional.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨FIDALGO DIO EL SÍ A MÉXICO🚨



Álvaro Fidalgo será jugador de la Selección Mexicana!!!



En enero será convocado para entrenar con el Tri para el microciclo en Centroamérica. Su debut está planeado en marzo.



En @TUDNMEX te cuento a detalle el plan de las… pic.twitter.com/Fpvir8xdNK — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 10, 2025

De acuerdo con la información revelada, su debut oficial con México está previsto para marzo. En esa ventana, el 'Tri' afrontará dos amistosos internacionales de alto calibre: uno frente a Portugal y otro posiblemente contra Francia. Para entonces, Fidalgo ya cumplirá con todos los requisitos legales para ser elegible y debutar oficialmente con la selección mexicana.

America v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La decisión del volante de 27 años no deja de sorprender. En 2022, Fidalgo había manifestado públicamente su deseo de representar a la selección de España, su país natal. Sin embargo, el tiempo, su consolidación en la Liga MX y su profundo vínculo con el fútbol mexicano parecen haber inclinado la balanza hacia el 'Tri'.

Su talento técnico, lectura de juego y capacidad para dominar el mediocampo lo convierten en una pieza que encaja perfectamente con el estilo de posesión que busca consolidar la selección. Además, su ética de trabajo y regularidad en América han sido ampliamente reconocidas dentro del entorno del fútbol nacional.

Dentro del cuerpo técnico del 'Tri' se valora especialmente su madurez táctica y liderazgo en el campo. No sería una sorpresa que, de mantener su nivel, Fidalgo termine por ganarse un lugar en la lista final rumbo al Mundial de 2026, más aún considerando que su perfil futbolístico es del gusto del experimentado técnico Javier Aguirre.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA