Todos los detalles del posible retorno de Alejandro Zendejas para la fecha 7 de la Liga MX

Gran noticia en Coapa. Alejandro Zendejas regresará este fin de semana con el América para el compromiso frente al Puebla. La decisión ya está tomada por el cuerpo técnico, que considera oportuno reintegrarlo a la convocatoria tras superar la molestia que lo alejó de la actividad.

No obstante, el extremo no se encuentra al cien por ciento en lo físico. Esa es la razón principal por la que André Jardine ha optado por llevarlo con mesura. La prioridad es evitar cualquier recaída que complique el cierre del torneo para las Águilas.

El plan es claro: Zendejas arrancará el partido desde la banca. Su ingreso al terreno de juego dependerá estrictamente de cómo se desarrolle el encuentro. Solo jugará si su presencia es verdaderamente necesaria para inclinar la balanza en un duelo que luce exigente.

En América entienden que no pueden forzar al futbolista. El calendario aprieta y el equipo necesita estabilidad. Recuperar a su atacante más determinante es una gran noticia, pero administrarlo correctamente será igual de importante para no comprometer el resto de la campaña.

La relevancia de Zendejas en el esquema de Jardine es indiscutible. Es, por amplio margen, el hombre más importante del ataque azulcrema. Su desequilibrio, lectura de juego y capacidad para generar ventajas lo convierten en pieza estructural del funcionamiento ofensivo.

Cuando está en plenitud, América tiene mayor profundidad y claridad en el último tercio. Su movilidad entre líneas y su entendimiento con los volantes permiten abrir defensas cerradas, un recurso que el equipo ha echado de menos en algunos pasajes recientes.

El cuerpo técnico ha trabajado durante la semana en su reintegración progresiva. Las sensaciones son positivas, aunque todavía no óptimas. Por ello, el mensaje interno ha sido prudente: sumar minutos de manera controlada y priorizar la salud del jugador.

De cara al duelo ante Puebla, la presencia de Zendejas en la convocatoria ya representa un impulso anímico. América busca estabilidad tras semanas de altibajos, y contar nuevamente con su referente ofensivo fortalece el panorama competitivo del plantel.

La decisión está tomada y el regreso es un hecho. Ahora, la incógnita será cuánto y cuándo participará. En Coapa saben que no pueden arriesgarlo innecesariamente, pero también reconocen que, si el partido lo exige, su ingreso puede cambiarlo todo.

