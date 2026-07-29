Todos los dorsales de la plantilla del Real Madrid para la temporada 2026/27

Si bien todavía no fue oficializada por el Real Madrid la lista de dorsales para la temporada 2026/25, los números que vestirán los nuevos fichajes ya se fueron dando a conocer en calidad de filtración para que los fanáticos se preparen para estampar sus camisetas.

Para esta temporada fueron varios los jugadores que se sumaron, con las llegadas de Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté como las grandes novedades. A esta lista se espera que se sume Yan Diomande en las próximas horas tras un acuerdo entre el Merengue y el RB Leipzig alemán.

Todas las dorsales del Real Madrid para la temporada 2025/26

1 - Thibaut Courtois

2 - Marc Cucurella

3 - Éder Militão

4 - Ibrahima Konaté

5 - Jude Bellingham

6 - Eduardo Camavinga

7 - Vinícius Jr.

8 - Federico Valverde

9 - Endrick

10 - Kylian Mbappé

11 - Rodrygo

12 - Trent Alexander-Arnold

13 - Andriy Lunin

14 - Aurélien Tchouaméni

15 - Arda Güler

16 - Gonzalo García

17 - Raúl Asencio

18 - Álvaro Carreras

19 - Bernardo Silva

20 - Denzel Dumfries

21 - Brahim Díaz

22 - Antonio Rüdiger

23 - Ferland Mendy

24 - Dean Huijsen

30 - Franco Mastantuono

¿Cuándo debuta el Real Madrid en LaLiga?

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Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, donde empezará a competir el Real Madrid, comenzará el 8 de septiembre de 2026. El sorteo del calendario se realizará el el 27 de agosto, una vez que finalicen las instancias previas de clasificación.

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