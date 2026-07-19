Todos los ganadores de la Bota de Oro en la historia de los Mundiales

Más allá del gran ganador del Mundial 2026, que se definirá en el partido entre España y Argentina, la Copa del Mundo también entrega reconocimientos al mejor arquero del torneo, al mejor jugador joven y al máximo goleador de la competencia. En Qatar 2022, el ganador de este último premio fue Kylian Mbappé, que marcó ocho tantos y este año está en carrera para conquistarlo por segunda vez consecutiva. En total, 28 jugadores han recibido este galardón y el récord lo mantiene el francés Just Fontaine, con 13 goles en Suecia 1958.

Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles

Stábile inauguró la lista de artilleros mundialistas con ocho tantos en cuatro partidos, los únicos que disputó con la selección argentina. Irrumpió en el equipo durante el torneo y llevó a la Albiceleste hasta la final, donde Uruguay se impuso por 4-2.

Italia 1934 - Oldrich Nejedly (Checoslovaquia) - 5 goles

Nejedly llevó a Checoslovaquia a su primera final mundialista a base de (muchos) goles. Marcó en los octavos y en los cuartos de final, y se guardó lo mejor para la semifinal, con un triplete que eliminó a Alemania. Italia le arrebató su sueño por la mínima en el partido decisivo.

Francia 1938 - Leónidas (Brasil) - 7 goles

El Mundial de 1938 tuvo 84 goles en apenas 18 partidos y Leónidas se encargó de siete. Firmó un triplete en el 6-5 ante Polonia, volvió a convertir en los dos cruces con Checoslovaquia y cerró su participación con un doblete sobre Suecia por el tercer puesto.

Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles

Otro brasileño a la lista que, en el Mundial organizado por su país, hizo nueve goles. Tres llegaron en la primera fase y seis en la liguilla final que reunió a Brasil, España, Suecia y Uruguay. Su producción descomunal no evitó que la Celeste ganara la ronda decisiva y conquistara su segunda corona.

Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles

El húngaro arrancó el torneo con siete goles en dos partidos. Le hizo cuatro a Corea del Sur en el 9-0 y tres a Alemania Occidental en el 8-3. Después encadenó dobletes contra Brasil y Uruguay para meter a Hungría en la final, donde los alemanes dieron vuelta el resultado y ganaron 3-2.

Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles

Just Fontaine | Mirrorpix/GettyImages

Fontaine fijó una marca que, hasta ahora, nadie pudo alcanzar. El récord empezó a gestarse con tres goles ante Paraguay, dos contra Yugoslavia y Escocia. Sumó otro doblete a Irlanda del Norte, anotó contra Brasil en semifinales y terminó con cuatro conquistas sobre Alemania Occidental en el duelo por el tercer puesto. 13 goles en una misma edición.

Chile 1962 - Florian Albert, Valentin Ivanov, Garrincha, Vavá, Drazan Jerkovic y Leonel Sánchez - 4 goles

Empate récord en territorio chileno, que terminó con seis líderes de cinco países distintos, todos con cuatro goles. Albert e Ivanov completaron su cuenta en la fase de grupos, mientras que Jerkovic llevó a Yugoslavia hasta semifinales y Sánchez acompañó el tercer puesto de Chile. Garrincha y Vavá no habían convertido ahí, pero después se repartieron los siete tantos de Brasil entre cuartos y semifinales. Vavá agregó uno en el 3-1 frente a Checoslovaquia que aseguró el título.

Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles

Eusébio le dio a Portugal el tercer puesto, la mejor actuación mundialista del país. La gran obra llegó en cuartos de final, cuando anotó cuatro veces en la remontada por 5-3 ante Corea del Norte. También convirtió de penal contra Inglaterra en semifinales y marcó en la victoria sobre la Unión Soviética.

México 1970 - Gerd Müller (Alemania Occidental) - 10 goles

Müller entró en el club de los dos dígitos con 10 goles. Abrió con dos tripletes consecutivos en la fase de grupos, convirtió frente a Inglaterra y añadió un doblete en la inolvidable derrota por 4-3 contra Italia en semifinales. Únicamente Just Fontaine y Sándor Kocsis habían superado esa cifra en una edición.

Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles

Grzegorz Lato firmó siete goles durante la travesía que llevó a Polonia al tercer puesto. Anotó dos contra Argentina en la fase de grupos y decidió el duelo por la medalla de bronce con el 1-0 sobre Brasil.

Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles

El Matador fue el delantero que convirtió la ilusión argentina en su primera Copa del Mundo. Kempes se reservó dos goles para la final contra Países Bajos y terminó el torneo con seis. Su actuación lo llevó a ser nombrado mejor jugador del torneo.

España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles

Paolo Rossi, Mundial 1982 | George Tiedemann/GettyImages

Rossi estuvo los primeros cuatro partidos sin marcar y después resolvió el Mundial en tres. Le hizo tres a Brasil en la segunda fase, dos a Polonia en semifinales y uno a Alemania Occidental en la final. Se quedó con la primera Bota de Oro oficial.

México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles

Mientras Diego Maradona dominaba el torneo, Gary Lineker armaba su propio recorrido hacia el premio goleador. Primero un triplete contra Polonia en la última fecha del Grupo F, después un doblete a Paraguay y terminó con el descuento inglés en el histórico duelo contra Argentina en cuartos de final.

Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles

Schillaci disputó 16 partidos con Italia en toda su carrera y marcó siete veces, seis de esos goles fueron en el Mundial de 1990. Toto convirtió este fugaz recorrido en su propio partido y terminó con la Bota de Oro en su país.

Estados Unidos 1994 - Hristo Stoichkov (Bulgaria) y Oleg Salenko (Rusia) - 6 goles

Stoichkov llevó a Bulgaria hasta las semifinales y marcó en cuartos de final y en el cruce con Italia. Salenko recorrió un camino opuesto porque Rusia quedó eliminada en la fase de grupos, pero el delantero anotó cinco veces contra Camerún, récord para un futbolista en un partido mundialista. Al final, los dos terminaron con seis goles y una asistencia.

Francia 1998 - Davor Suker (Croacia) - 6 goles

Croacia debutó en un Mundial derrotando a Jamaica, Japón y Rumania, eliminó a Alemania y venció a Países Bajos por el tercer puesto. Suker acompañó el camino con seis goles en siete partidos. El delantero del Real Madrid convirtió en todos los cruces de eliminación directa que disputó su selección.

Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles

Ronaldo le dio el sexto (y último) Mundial a su selección con ocho goles, dos de ellos en la final contra a Alemania. El Fenómeno igualó los 12 tantos mundialistas de Pelé y en Alemania 2006 superó a su compatriota y alcanzó 15.

Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles

Miroslav Klose, Mundial 2006 | PATRIK STOLLARZ/GettyImages

Klose convirtió cinco veces durante el recorrido de Alemania hasta semifinales en casa. Ocho años después, en Brasil 2014, llegó a 16 goles mundialistas y dejó atrás la marca de Ronaldo.

Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles

Müller tenía 20 años cuando terminó igualado con David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán, todos con cinco goles. Sus tres asistencias rompieron el empate y le entregaron la Bota de Oro. Los otros tres aspirantes habían repartido una asistencia cada uno.

Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles

James Rodriguez, Mundial 2014 | Antonio Villalba/GettyImages

James convirtió en cada partido que disputó Colombia y se llevó el premio con seis tantos. La conquista emblemática nació de una volea desde el borde del área ante Uruguay, con la pelota golpeando el travesaño antes de entrar. La FIFA lo eligió como el mejor gol del torneo y luego recibió el Premio Puskás. Completo.

Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Kane fue el principal arquitecto ofensivo del recorrido de Inglaterra hasta las semifinales. El entonces delantero del Tottenham terminó con seis goles y llevó a su selección a una instancia que no alcanzaba desde Italia 1990.

Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

Mbappé dejó ocho goles en Qatar y cerró su torneo con un triplete contra Argentina en la final, el primero en un partido por el título desde Geoff Hurst en 1966. No alcanzó y Francia perdió por penales.