Todos los títulos de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, que acaba de ser reelegido como presidente del Real Madrid, atraviesa un momento delicado. El conjunto blanco cerró la temporada 2025/26 sin títulos importantes, lejos de las expectativas habituales de la institución, mientras el vestuario quedó expuesto tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, un episodio que profundizó la sensación de crisis deportiva y generó cuestionamientos sobre el rumbo del equipo.

Sin embargo, el balance histórico de Florentino al frente del club sigue siendo inigualable. Su primera presidencia comenzó en el año 2000 y estuvo marcada por la llamada era de los “Galácticos”, con fichajes que transformaron la dimensión comercial y deportiva del Real Madrid. Tras su salida en 2006, regresó tres años después para iniciar una segunda etapa que acabaría convirtiéndose en una de las más exitosas que haya tenido cualquier presidente en el fútbol europeo.

Durante sus mandatos, el Real Madrid no solo dominó el escenario internacional en fútbol con múltiples títulos continentales y mundiales. También fortaleció otras áreas del club, especialmente la sección de baloncesto, que volvió a instalarse entre las potencias europeas gracias a la conquista de Euroligas, ligas nacionales y copas. Como si eso fuera poco, bajo su gestión se impulsaron proyectos estructurales como la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y la expansión global de la marca Real Madrid.

Con un total de 66 títulos oficiales entre fútbol y baloncesto hasta mayo de 2026, Florentino Pérez superó el registro histórico de Santiago Bernabéu y se convirtió en el presidente más laureado de la institución. Estos son todos los trofeos conquistados durante sus etapas al frente del club.

Todos los títulos del Real Madrid con Florentino Pérez como presidente

Champions League: 7



2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024.

Real Madrid Display Their Champions League Trophies at Estadio Santiago Bernabeu | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

Mundiales de Clubes / Copa Intercontinental: 7



2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024.

Real Madrid v Kashima Antlers- FIFA Club World Cup Final | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Supercopas de Europa: 6



2002, 2014, 2016, 2017, 2022 y 2024.

LaLiga: 7



2001, 2003, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.

Kylian Mbappe Presentation As New Player Of Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Supercopas de España: 7



2001, 2003, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.

Copas del Rey: 3



2011, 2014 y 2023.

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