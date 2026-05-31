Todos los títulos que Antonio ‘Turco’ Mohamed ha ganado con el Toluca

Tras años grises sin poder levantar títulos, el Toluca llevó a cabo la mejor apuesta posible, ya que eligió al argentino Antonio Mohamed como su estratega, un hombre más que comprobado dentro de la Liga MX, ya que en su etapa como futbolista profesional tuvo un paso inolvidable por diferentes escuadras, pero como estratega, también ha tenido éxito, alzando cetros con prácticamente todos los clubes que ha dirigido, desde Rayados de Monterrey y América, hasta con Xolos de Tijuana, fórmula que ya repitió con el equipo escarlata.

Mohamed logró su primer título con los choriceros en el C2025 | CARL DE SOUZA/GettyImages

Este sábado en el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos chocaron con los Tigres en la gran final de la Copa Campeones de la CONCACAF, saliendo airosos para hacerse con su tercer cetro de dicha competencia. Desde un inicio, El Turco lo tenía claro, tendría que sacrificar la búsqueda del tricampeonato de la Liga MX para poder enfocarse totalmente en la Concachampions, algo que le salió. En los primeros 90 minutos, no llegaron los goles, pero en el primer tiempo extra, Jorge Díaz Price abrió el marcador, pero cuando parecía que los mexiquenses se llevaban las palmas, el brasileño Joaquim Pereira apareció para llevar todo a la tanda de penales, donde el cancerbero Luis García Palomera se alzó como el gran héroe de la noche al tapar los disparos del capitán uruguayo Fernando Gorriarán y Juan Purata. Con esto, Mohamed ya le entregó cinco trofeos al Toluca.



Además de su paso por México, el argentino tuvo oportunidad de mostrarse en Europa con el Celta de Vigo de España, luego estuvo en su país con el Huracán y en Brasil con el Atlético Mineiro, donde también se adjudicó títulos: el Campeonato Mineiro 2022 y la Supercopa de Brasil 2022.



Antes de tomas las riendas del Toluca, el ex Toros Neza estuvo con Pumas, único club desde su primer título con los Canes Aztecas donde no pudo conocer el éxito. Ya con el cuadro choricero, no tuvo dudas en decir que le devolvería la grandeza a la institución y vaya que lo hizo porque ganó la Liga MX del Clausura 2025, cuando el equipo no la ganaba desde el Bicentenario 2010, es decir, 15 años pasaron para que el tercer equipo más ganador de la liga pudiera celebrar. En cuartos tuvo que despedir a su exequipo Monterrey tras empatar 4-4 el global, pero al haber sido el superlíder tuvo el reglamento de su parte. En las semifinales, El Turco y compañía derrotaron 4-1 global a Tigres y en la gran final evitaron el tetracampeonato del América al imponerse 2-0 global a través del brasileño Luan García y un penal bien ejecutado por Alexis Vega.

LA Galaxy v Toluca - Campeones Cup 2025 | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

No tuvo que pasar mucho, apenas dos meses, para que el campeón de la Copa Sudamericana con Independiente Avellaneda se hiciera del segundo trofeo. Los escarlatas se reencontraron con las Águilas para el título del Campeón de Campeones 2024-2025, el cual se celebró en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, y aunque los de Coapa iniciaron venciendo apenas al primer minuto a través del estadounidense Alejandro Zendejas, el argentino Franco Romero, el uruguayo Bruno Méndez y el portugués Paulinho Dias remontaron la situación para hacerse con el quinto campeonato del certamen.



Después, en octubre, se llevó a cabo la Campeones Cup VII entre el campeón de la Liga MX y de la MLS, el cual terminó a favor de los aztecas. El uruguayo Diego Fagúndez adelantó a los Galácticos, pero el argentino Nico Castro emparejó. Posteriormente, el brasileño Gabriel Pec volvió a poner arriba a los angelinos, mas Romero empató faltando dos minutos y en el tiempo añadido, Antonio ‘Pollo’ Briseño apareció para el 2-3 final en el Dignity Health Sports Park.

Club America v Toluca - Campeon de Campeones 2024-25 | Kevork Djansezian/GettyImages

Por último, en el Apertura 2025, los del Estado de México volvieron a acabar como superlíderes la fase regular. En cuartos de final de la Liguilla, le pegaron 2-1 global a Juárez y en semifinales empataron 3-3 global con Rayados, pero otra vez la posición en la tabla les benefició. Ya en la final, Tigres puso difícil todo al llevarse el primer episodio por la mínima del argentino Ángel Correa. Para el choque decisivo en el Infierno, Nando Gorriarán amplió la ventaja global en el primer tiempo, sin embargo, el brasileño Helinho Castro y Paulinho salvaron la derrota para obligar a los tiempos extra y los penales. En una increíble tanda donde los dos equipos participaron, Alexis acertó y Correa quedó como el malo de la noche al errar su turno para dejar el bicampeonato en manos del Toluca.