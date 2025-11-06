Toluca vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este fin de semana el Club América visitará al Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Infierno' en la revancha después de la pasada final del Torneo Clausura 2025 donde los escarlatas se proclamaron campeones del balompié azteca tras varios años de sequía.
El conjunto azulcrema es tercer lugar de la clasificación con 34 puntos, producto de 10 triunfos, cuatro empates y dos derrotas, además de una diferencia de goles de 17. Mientras que, los mexiquenses son sublíderes con 34 unidades y los mismos registros, pero con una diferencia de goles de 23.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs América?
- Ciudad: Estado de México
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
- Estadio: Nemesio Diez
¿Cómo se podrá ver el Toluca vs América en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA y Univision
ViX
México
Canal 5 y TUDN
ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Toluca
Rival
Resultado
Competición
Atlas
0-0 E
Liga MX
Pachuca
2-2 E
Liga MX
Tijuana
0-0 E
Liga MX
Querétaro
4-0 V
Liga MX
León
2-4 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de América
Rival
Resultado
Competición
León
2-0 V
Liga MX
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Puebla
2-1 V
Liga MX
Cruz Azul
2-1 D
Liga MX
Chivas
1-1 E
Liga MX
Últimas noticias de Toluca
Los escarlatas empataron sin goles el pasado fin de semana en Guadalajara en un partido en el que fueron muy superiores, y son sublíderes del torneo donde buscan el bicampeonato.
Últimas noticias de América
El cuadro de Coapa a pesar de la "crisis" que han tenido en las más recientes semanas viene de sumar otro triunfo el pasado fin de semana en casa 2-0 frente a los Panzas Verdes y están cerca de meterse a la Liguilla de manera directa con todo y las múltiples bajas por lesión que han sufrido.
Posibles alineaciones
Toluca
Portero: Luis García.
Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo.
Centrocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro.
Delanteros: Jesús Angulo y Paulinho.
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.
Centrocampistas: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo
Delanteros: Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.
Pronóstico SI
Será un partido muy reñido, sin embargo, el cuadro escarlata ha mostrado un mejor rendimiento futbolístico, a pesar de que ambos tienen prácticamente los mismos registros en el torneo, además por su localía, el partido podría ser a favor de los Diablos por una mínima ventaja.
Toluca 2-1 América.
