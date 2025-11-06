Toluca vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este fin de semana el Club América visitará al Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Infierno' en la revancha después de la pasada final del Torneo Clausura 2025 donde los escarlatas se proclamaron campeones del balompié azteca tras varios años de sequía.

El conjunto azulcrema es tercer lugar de la clasificación con 34 puntos, producto de 10 triunfos, cuatro empates y dos derrotas, además de una diferencia de goles de 17. Mientras que, los mexiquenses son sublíderes con 34 unidades y los mismos registros, pero con una diferencia de goles de 23.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs América?

Ciudad: Estado de México

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Estadio: Nemesio Diez

¿Cómo se podrá ver el Toluca vs América en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA y Univision ViX México Canal 5 y TUDN ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Toluca

Rival Resultado Competición Atlas 0-0 E Liga MX Pachuca 2-2 E Liga MX Tijuana 0-0 E Liga MX Querétaro 4-0 V Liga MX León 2-4 V Liga MX

Últimos cinco partidos de América

Rival Resultado Competición León 2-0 V Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX Puebla 2-1 V Liga MX Cruz Azul 2-1 D Liga MX Chivas 1-1 E Liga MX

Últimas noticias de Toluca

Los escarlatas empataron sin goles el pasado fin de semana en Guadalajara en un partido en el que fueron muy superiores, y son sublíderes del torneo donde buscan el bicampeonato.

Últimas noticias de América

¡Finaliza el partido y los 3 puntos de la Jornada 16 son nuestros! 🦅@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/S8tvw2Nw9n — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2025

El cuadro de Coapa a pesar de la "crisis" que han tenido en las más recientes semanas viene de sumar otro triunfo el pasado fin de semana en casa 2-0 frente a los Panzas Verdes y están cerca de meterse a la Liguilla de manera directa con todo y las múltiples bajas por lesión que han sufrido.

Posibles alineaciones

Toluca

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro.

Delanteros: Jesús Angulo y Paulinho.

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo

Delanteros: Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

Pronóstico SI

Será un partido muy reñido, sin embargo, el cuadro escarlata ha mostrado un mejor rendimiento futbolístico, a pesar de que ambos tienen prácticamente los mismos registros en el torneo, además por su localía, el partido podría ser a favor de los Diablos por una mínima ventaja.

Toluca 2-1 América.

