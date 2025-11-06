Sports Illustrated Fútbol

Toluca vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Diablos Rojos reciben a las Águilas en la revancha tras la final del Torneo Clausura 2025
La previa de Toluca vs América en la Jornada 17 de la Liga MX
La previa de Toluca vs América en la Jornada 17 de la Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este fin de semana el Club América visitará al Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Infierno' en la revancha después de la pasada final del Torneo Clausura 2025 donde los escarlatas se proclamaron campeones del balompié azteca tras varios años de sequía.

El conjunto azulcrema es tercer lugar de la clasificación con 34 puntos, producto de 10 triunfos, cuatro empates y dos derrotas, además de una diferencia de goles de 17. Mientras que, los mexiquenses son sublíderes con 34 unidades y los mismos registros, pero con una diferencia de goles de 23.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs América?

  • Ciudad: Estado de México
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
  • Estadio: Nemesio Diez

¿Cómo se podrá ver el Toluca vs América en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA y Univision

ViX

México

Canal 5 y TUDN

ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Toluca

Rival

Resultado

Competición

Atlas

0-0 E

Liga MX

Pachuca

2-2 E

Liga MX

Tijuana

0-0 E

Liga MX

Querétaro

4-0 V

Liga MX

León

2-4 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de América

Rival

Resultado

Competición

León

2-0 V

Liga MX

Mazatlán

2-2 E

Liga MX

Puebla

2-1 V

Liga MX

Cruz Azul

2-1 D

Liga MX

Chivas

1-1 E

Liga MX

Últimas noticias de Toluca

Los escarlatas empataron sin goles el pasado fin de semana en Guadalajara en un partido en el que fueron muy superiores, y son sublíderes del torneo donde buscan el bicampeonato.

Últimas noticias de América

El cuadro de Coapa a pesar de la "crisis" que han tenido en las más recientes semanas viene de sumar otro triunfo el pasado fin de semana en casa 2-0 frente a los Panzas Verdes y están cerca de meterse a la Liguilla de manera directa con todo y las múltiples bajas por lesión que han sufrido.

Posibles alineaciones

Toluca

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro.

Delanteros: Jesús Angulo y Paulinho.

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo

Delanteros: Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

Pronóstico SI

Será un partido muy reñido, sin embargo, el cuadro escarlata ha mostrado un mejor rendimiento futbolístico, a pesar de que ambos tienen prácticamente los mismos registros en el torneo, además por su localía, el partido podría ser a favor de los Diablos por una mínima ventaja.

Toluca 2-1 América.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

