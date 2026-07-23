Toluca vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se celebrará el Campeón de Campeones entre el Deportivo Toluca FC y el Club de Fútbol Cruz Azul desde Los Angeles, California en el recinto de LA Galaxy.

Por lo tanto, te dejamos con la información más importante de este compromiso que seguramente nos regalará muchas emociones entre dos muy buenos equipos con grandes plantillas.

Pronóstico SI Fútbol

Dos de los mejores clubes mexicanos en el último año se medirán por el título de Campeón de Campeones, será un duelo muy reñido en sede neutral, pero por un tema de actualidad vemos a la Máquina Celeste más enfocada y es probable que puedan dar el golpe sobre la mesa a los Diablos Rojos.

Por ende, vemos más factible una victoria de los celestes por uno o dos goles y ellos serían los campeones de este trofeo.

Toluca 1-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el Toluca vs Cruz Azul?

Ciudad : Carson

: Carson Estadio : Dignity Health Sports Park

: Dignity Health Sports Park Fecha : sábado 25 de julio

: sábado 25 de julio Hora: 20:30 EE.UU (Este), 18:30 MEX, 02:30 ESP

La sede será el Dignity Health Sports Park | Shaun Clark/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Toluca vs Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Toluca: 0

0 Empate : 3

: 3 Cruz Azul: 2

Último partido entre ambos: 07/02/26 - Toluca 1-1 Cruz Azul - Liga MX

Últimos 5 partidos

Toluca Cruz Azul Toluca 1-2 Pumas 21/07/26 Puebla 1-2 Cruz Azul 21/07/26 Chivas 0-2 Toluca 18/07/26 Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul 17/07/26 Toluca 1-1 Tigres 30/05/26 Pumas 1-2 Cruz Azul Pachuca 2-0 Toluca 10/05/26 Cruz Azul 0-0 Pumas Toluca 4-0 LAFC 06/05/26 Chivas 1-2 Cruz Azul

¿Cómo ver el Toluca vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, y ViX Mexico

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A pensar en el partido del sábado 👹@calientesports pic.twitter.com/lWfSDQqUW3 — Toluca FC (@TolucaFC) July 22, 2026

Los Diablos Rojos fueron sorprendidos en casa en la Jornada 2 por los subcampeones del fútbol mexicano y los derrotaron a domicilio 1-2 con remontada incluida.

LOs pupilos del Turco Mohamed no pudieron reaccionar a pesar de iniciar el juego ganando y les arrebataron las tres unidades,

Posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho.

Últimas noticias de Cruz Azul

Es de mi agrado informarles que GANÓ LA MÁQUINA 🚂



Gracias a los 33,185 Azules que alentaron sin parar esta noche en el Estadio Banorte. pic.twitter.com/akY6czUOmF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

Por el contrario, la Máquina Celeste logró una muy buena remontada en el marcador ante La Franja, al ir abajó 0-1, terminaron remontando 2-1 y con ello sumaron seis unidades manteniéndose invictos.

Además, sumaron su segunda remontada consecutiva en las primeras dos fechas del campeonato mexicano de Primera División.

Posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier; Omar Campos, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Agustín Palavecino, Erik Lira; Carlos Rotondi, Charlos Rodríguez, José Paradela; Cristian Ebere.

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