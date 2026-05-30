Toluca vs Tigres: previa, predicciones y alineaciones

Se repite la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre el Deportivo Toluca FC y el Club Tigres UANL, por lo que el cuadro felino tendrá su revancha, aunque de nueva cuenta el juego definitivo se disputará en 'El Infierno'.

Sin embargo, ahora será por el campeonato internacional de la Concacaf Champions Cup 2026 y se espera un auténtico partidazo muy parejo entre plantillas que ya se conocen muy bien.

De esa manera, les compartios la información más importante sobre este enfrentamiento entre ambos clubes que buscan conquistar nuevamente el título continental.

Pronóstico SI Fútbol

Estos equipos han tenido una fuerte rivalidad en sus últimos enfrentamientos sobre todo por la final del Apertura 2025 en donde el conjunto escarlata se quedó con el triunfo y el título.

Por ese motivo, creemos que el campeonato internacional nuevamente se quedará en casa de los DIablos Rojos por su localía, aunque seguramente será muy reñido y se podría definir en el alargue o cobros de penalti.

Toluca 2-1 Tigres

¿A qué hora se juega el Toluca vs Tigres?

Ciudad : Estado de México

: Estado de México Estadio : Nemesio Diez

: Nemesio Diez Fecha : sábado 30 de mayo

: sábado 30 de mayo Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX

El Nemesio Diez será la sede del partido de la gran final | Agustin Cuevas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Toluca y Tigres (últimos cinco partidos)

Toluca: 2

2 Empate : 1

: 1 Tigres: 2

Último partido entre ambos: 17/01/26 - Tigres 0-0 Toluca- Liga MX

Últimos 5 partidos

Toluca Tigres Pachuca 2-0 Toluca 10/05/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Toluca 4-0 LAFC 06/05/26 Tigres 1-0 Nashville 05/05/26 Toluca 0-1 Pachuca 03/05/26 Tigres 3-1 Chivas 02/05/26 LAFC 2-1 Toluca 29/04/26 Nashville 0-1 Tigres 28/04/26 Toluca 4-1 León 25/04/26 Tigres 5-1 Mazatlán 25/04/26

¿Cómo ver el Toluca vs Tigres por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX y FOX One

Últimas noticias de Toluca

👹🆚🐯A unos días de enfrentar a Tigres en la final internacional, el mediocampista argentino Franco Romero aseguró que los Diablos llegan convencidos de pelear por el título y confiados en quedarse con el trofeo en el Estadio Nemesio Diez



La nota 👇👇https://t.co/zi7TqLB83R pic.twitter.com/4YULvOWUKx — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) May 21, 2026

Los Diablos Rojos no temen asumir el papel de favoritos de cara a la final de la Concachampions 2026, en la que enfrentarán a Tigres con la firme intención de hacer valer la localía para sumar un título internacional, aseguró el mediocampista Franco Romero.

"Estamos todos muy bien, muy comprometidos. Era nuestro objetivo principal y logramos llegar a la Final, ahora solo queda un pasito que es en casa, así que nos preparamos de la mejor manera para tratar de que de que la Final se quede una vez más acá", dijo el argentino.

Posible alineación de Toluca (5-3-2): Hugo González: Santiago Simón, Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro, Pável Pérez; Paulinho y Alexis Vega.

Últimas noticias de Tigres

Fernando Gorriarán renovó con Tigvres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

Los Tigres hicieron oficial la renovación de Fernando Gorriarán, quien continuará ligado al club felino hasta el 2029. Con esto, la directiva asegura la permanencia de uno de los jugadores más importantes del mediocampo auriazul en los últimos torneos.

Con esta renovación, los felinos mantienen la base de jugadores experimentados pensando en los próximos años, apostando por la continuidad de elementos que ya conocen la exigencia de la institución.

Posible alineación de Toluca (4-3-3-2): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Mauricio Islas: Marcel Ruiz, Franco Romero; Helinho, Jesús Angulo, Paulinho.