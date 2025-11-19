Toni Kroos considera que la actitud de Vinicius Jr. afecta al Real Madrid

Toni Kroos tuvo un revelador testimonio sobre el comportamiento de Vinicius Jr. en la etapa en la que el alemán y el brasileño compartieron vestuario en el Real Madrid. El ex jugador, que se retiró de la actividad futbolística en 2024, reconoció que la actitud del extremo afectaba al equipo.

En recientes declaraciones, Kroos señaló que en más de una oportunidad intentó advertir a Vinicius Jr. de que su actitud y comportamiento terminaban afectando al cuadro merengue. En varias oportunidades, las cámaras de la transmisión oficial de los partidos captaron al alemán tratando de calmar al extremo brasileño.

“¿La actitud de Vini? A veces le decía que parara porque sentía que todo el equipo se veía afectado por su comportamiento. Lo intentaba calmar en el campo para que se concentrase, porque a veces perdía los estribos. Se lo repetí una y otra vez: ‘Vini, eres demasiado bueno, no necesitas todo esto’”, dijo Kroos en una entrevista reciente.

Kroos y Vinicius Jr. fueron claves en varias conquistas del Real Madrid | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Kroos no ha sido el único ex jugador del Real Madrid que ha criticado la manera de comportarse de Vinicius. También lo hizo Predrag Mijatović, el héroe de la séptima Champions del Madrid, quien dijo hace algunas semanas que "los madridistas están hartos" de su comportamiento.

Sin duda alguna, Vinicius Jr., finalista al Balón de Oro en 2024, es uno de los mejores extremos del mundo, con un desequilibrio que pocos jugadores pueden provocar. Sin embargo, su actitud desafiante, el poco respeto hacia los rivales y las continuas quejas hacia los árbitros, lo colocan siempre en el ojo de la crítica.

Esta temporada ha tenido varios episodios con Xabi Alonso, el nuevo técnico del Real Madrid, ya que el estratega lo ha cambiado en el segundo tiempo de partidos importantes y el jugador ha mostrado su descontento por estas situaciones, que para cualquier otro futbolista serían normales.