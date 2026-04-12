El regreso de una estrella se encamina para concretarse en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. A dos años de su retiro, el club blanco proyecta incorporar a Toni Kroos en un puesto dentro de su estructura deportiva, según informó el diario AS.

La decisión se tomó en Valdebebas y responde al proyecto de la dirigencia desde el cual apuntan y consideran que la presencia del alemán puede aportar en el funcionamiento interno y acompañar el crecimiento institucional. Su vínculo con Florentino Pérez influye en este movimiento, ya que su relación tuvo como base mucho respeto durante toda su etapa como futbolista.

🚨 BREAKING: Toni Kroos will RETURN to Real Madrid next season.



He will work for the club. @diarioas pic.twitter.com/jaY7GkTggn — Madrid Zone (@theMadridZone) April 12, 2026

Kroos se retiró en 2024 luego de ganar la Champions. El mediocampista disputó 465 partidos con la camiseta blanca y consiguió 22 títulos, entre ellos cuatro orejonas y cuatro Ligas.

De acuerdo con la información publicada por AS, el rol específico que ocupará todavía no está definido. Aun así, la intención del club es integrarlo al día a día en Valdebebas y sumarlo a las decisiones vinculadas al área deportiva.

Desde su retiro, Kroos se mantuvo vinculado al fútbol en Madrid. El alemán vive en la capital española junto a su familia y desarrolló su propia academia en Boadilla del Monte. Ese proyecto le permitió sostener contacto con el desarrollo de jugadores jóvenes y seguir cerca de la actividad.

En las últimas semanas, Kroos estuvo presente en Valdebebas en distintos encuentros entre su academia y las categorías formativas del club. Esas visitas, justamente, fortalecieron el vínculo con la institución y alimentaron la idea de su reincorporación.

"El club entiende que su aporte puede influir en el crecimiento de la entidad, más allá del rol que se le asigne", publicó AS. Bajo esa línea, su llegada se proyecta como un movimiento estratégico para acompañar la planificación deportiva en los próximos años.