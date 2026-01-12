Torrent tranquilo pese a derrota de Monterrey en el arranque del torneo

Domenec Torrent compareció tras la derrota de Rayados en la jornada inaugural frente al campeón Toluca, un resultado que encendió alertas por la forma y el contexto. El técnico español llamó a la calma, defendió el rendimiento colectivo y sostuvo que el marcador no reflejó lo visto en cancha durante amplios pasajes.

El estratega de Monterrey subrayó que, más allá del revés, su equipo mostró argumentos competitivos ante un rival que, aun presentando una alineación alternativa, supo resolver. “Para mí, en la primera parte fuimos bastante superiores… tuvimos 65-35, centramos más, rematamos más; ellos prácticamente no llegaron”, afirmó, reconociendo que “el resultado no se puede cambiar”.

"Arteaga se encuentra muy mal del estómago. No sé si tiene gastroenteritis; se mareaba y estuvo a punto de perder el sentido. Algo le pasó"



Domènec Torrent, DT de Rayados, despeja cualquier duda sobre su jugador. Además, minimiza la derrota de esta noche.🗣️ pic.twitter.com/24mMA51SxQ — Claro Sports (@ClaroSports) January 11, 2026

Torrent explicó que el análisis debe atender al proceso y no sólo al desenlace. Insistió en que el equipo generó volumen ofensivo y control territorial, aunque faltó contundencia. En su lectura, la derrota se explica por detalles y momentos puntuales, no por una inferioridad sostenida ante Toluca, vigente campeón del torneo.

Con la mirada puesta en lo que viene, el entrenador pidió paciencia y confianza en la evolución del grupo. “Es la primera jornada. Tengo la sensación de que vamos a hacer un mejor campeonato que el año pasado. Estoy convencido por muchas cosas: lo que veo y la gente nueva que ha venido y que nos va a ayudar muchísimo”, señaló con firmeza.

Ante una pregunta incómoda sobre la calidad futbolística, Torrent rechazó cualquier señalamiento de falta de actitud. “No entiendo la pregunta. Actitud no faltó. Nos faltó fútbol. Los chicos se vaciaron, fueron a todas, pero nos desorganizarnos después del gol”, explicó, apuntando a desajustes coyunturales más que a carencias estructurales.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico enfatizó que los inicios suelen ser complejos y que el equipo atraviesa una etapa de ajustes. A su juicio, la desorganización posterior al tanto recibido condicionó el desarrollo, pero no invalida el trabajo previo ni el potencial del plantel. El mensaje fue claro: corregir sin dramatizar y competir mejor en la continuidad.

Torrent también abordó el episodio de la salida anticipada de Jesús Gallardo —quien se dirigió directamente al vestidor— y despejó especulaciones. “Gerardo se encuentra muy mal del estómago… se mareaba y estuvo a punto de perder el sentido. Algo le pasó. Yo pensé que era muscular, pero me dijo que no”, aclaró.

Finalmente, el entrenador reiteró su convicción de que Rayados crecerá con el paso de las fechas. Reconoció el golpe inicial, valoró la autocrítica y remarcó que el torneo es largo. Para Torrent, la prioridad es sostener el trabajo, afinar la eficacia y transformar el rendimiento en resultados desde la próxima jornada.