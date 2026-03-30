Tras casi un año de baja, Luis Chávez regresa a la actividad

No han sido meses del todo sencillos para Luis Chávez. El mexicano fue el mejor jugador del Tri en la pasada Copa del Mundo. Para más de uno, el formado en el Pachuca fue el único hombre de la selección mexicana que se salvó en aquel fatídico 2022 en las tierras de Qatar.

Luego de dicho Mundial, se esperaba que Luis pudiera dar el salto de calidad a Europa. En efecto, lo hizo, sin embargo, su destino fue el relegado fútbol de Rusia, un liga que sigue vetada por la UEFA. Por si algo faltaba en el andar del zurdo, una terrible lesión ha frenado todavía más su presencia dentro del terreno de juego.

¡ESTÁ DE VUELTA!... ¿LE ALCANZARÁ PARA EL MUNDIAL?



Luis Chávez mantiene viva su esperanza de jugar el Mundial con la Selección Mexicana, regresando a las canchas luego de nueve meses tras la lesión que sufrió en junio de 2025, teniendo minutos en el partido amistoso que tuvo su… pic.twitter.com/OeFyBLamdv — MedioTiempo (@mediotiempo) March 29, 2026

El verano pasado con México, siendo claros, durante la Copa Oro, Chávez sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla. Desde ese momento y hasta la fecha, el mexicano no había podido tener rodaje dentro del campo. Este martirio ha terminado el pasado fin de semana con su vuelta al campo.

Durante un duelo amistoso en el parón de selecciones para el Dynamo de Moscú, Chávez volvió a la actividad. Lo hizo entrando de cambio. Son sus primeros minutos desde el pasado 22 de junio del 2025. En aquel entonces jugó todo el encuentro en contra de Costa Rica para un par de días después lesionarse en un entrenamiento.

Mexico v Costa Rica - Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

Lo que viene por delante para Chávez es puro trabaja de reacondicionamiento. El ex Pachuca ya tiene el alta médica, como la deportiva. Ahora, deberá ganar rodaje con el fin de conseguir el mejor ritmo posible cuanto antes.

Pensar en la Copa del Mundo para él luce lejano. La realidad es que Javier Aguirre ya tiene definida a gran parte del grupo para el Mundial y hoy mismo, Chávez no está dentro de las opciones.