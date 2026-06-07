Tras el triunfo en las elecciones, Florentino Pérez confirma que Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid

Florentino Pérez ganó las elecciones del Real Madrid y el futuro empieza a tomar forma, con José Mourinho como nuevo entrenador de cara a la temporada 2026/27. Esta confirmación no iba a existir hasta que el histórico mandatario no triunfe en los comicios, pero con los resultados ya sobre la mesa el anuncio fue realizado.

🚨💣 José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

José Mourinho llegó a la Casa Blanca en 2010 para su primer ciclo tras un histórico paso por el Inter de Milán y la ilusión era total, aunque le tocó batallar con uno de los mejores FC Barcelona de la historia, el dirigido por Pep Guardiola y con un joven y endemoniado Leo Messi. En su primera campaña fue campeón de la Copa del Rey, mientras que en la segunda se quedó con LaLiga y en la tercera solamente se consagró en la Supercopa de España.

En la UEFA Champions League no logró gritar campeón, aunque en las tres ediciones que disputó plantó cara y en todas llegó a semifinales. FC Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund fueron los verdugos de Mou en la competencia que supo ganar más de una vez.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

Luego tuvo ciclos por el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United, el Fenerbahce, la Roma y el Benfica, el último club en el que estuvo antes de pegar la vuelta a Madrid, donde el Real lo espera para seguir escribiendo su historia juntos. No ha ganado muchas cosas en Chamartín, pero su estilo y forma de ser han dejado una huella en los corazones blancos y la ilusión de tenerlo nuevamente va creciendo.

El mercado de fichajes será crucial y hay varios nombres ya sobre la mesa, con la llegada de Ibrahima Konaté prácticamente firmada y la vuelta de Nico Paz como una gran ilusión para los aficionados. Enzo Fernández es otro de los nombres que circulan para reforzar al Merengue.