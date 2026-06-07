Tras el triunfo en las elecciones, Florentino Pérez confirma que Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid
Florentino Pérez ganó las elecciones del Real Madrid y el futuro empieza a tomar forma, con José Mourinho como nuevo entrenador de cara a la temporada 2026/27. Esta confirmación no iba a existir hasta que el histórico mandatario no triunfe en los comicios, pero con los resultados ya sobre la mesa el anuncio fue realizado.
José Mourinho llegó a la Casa Blanca en 2010 para su primer ciclo tras un histórico paso por el Inter de Milán y la ilusión era total, aunque le tocó batallar con uno de los mejores FC Barcelona de la historia, el dirigido por Pep Guardiola y con un joven y endemoniado Leo Messi. En su primera campaña fue campeón de la Copa del Rey, mientras que en la segunda se quedó con LaLiga y en la tercera solamente se consagró en la Supercopa de España.
En la UEFA Champions League no logró gritar campeón, aunque en las tres ediciones que disputó plantó cara y en todas llegó a semifinales. FC Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund fueron los verdugos de Mou en la competencia que supo ganar más de una vez.
Luego tuvo ciclos por el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United, el Fenerbahce, la Roma y el Benfica, el último club en el que estuvo antes de pegar la vuelta a Madrid, donde el Real lo espera para seguir escribiendo su historia juntos. No ha ganado muchas cosas en Chamartín, pero su estilo y forma de ser han dejado una huella en los corazones blancos y la ilusión de tenerlo nuevamente va creciendo.
El mercado de fichajes será crucial y hay varios nombres ya sobre la mesa, con la llegada de Ibrahima Konaté prácticamente firmada y la vuelta de Nico Paz como una gran ilusión para los aficionados. Enzo Fernández es otro de los nombres que circulan para reforzar al Merengue.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo