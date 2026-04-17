Trent Alexander-Arnold seguirá en el Real Madrid

Fichar por el Real Madrid es el mayor anhelo de todo aquel que alguna vez soñó con convertirse en futbolista profesional. Llegar, y encima volverte uno de los principales referentes, es la cúspide de la fantasía.

Justo eso es lo que está viviendo ahora Trent Alexander-Arnold, con todo y que la escuadra merengue atraviesa por un mal momento, tomando en consideración la perpetua exigencia de un equipo como el Madrid, en donde salir campeón es prácticamente una obligación.

Con información del reconocido periodista deportivo, Fabrizio Romano, los directivos del Real Madrid están muy contentos con el nivel mostrado por Trent Alexander-Arnold. Es por eso que, de cara a un mercado de verano en donde seguramente muchos futbolistas saldrán de la institución, su continuidad no estaría en discusión.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid are very happy with Trent Alexander-Arnold's performances so far.



He will definitely stay at the club, there is no discussion about it.



— @FabrizioRomano pic.twitter.com/CWIzH4nmWr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026

Con el sueño intacto... a pesar de las lesiones

Como jugador, nadie duda de las capacidades tácticas de Trent Alexander-Arnold. El futbolista inglés tiene calidad de sobra para destacar por muchos años en la élite del fútbol mundial. Sin embargo, en la actual temporada, las lesiones aparecieron como un enemigo silencioso pero punzante en el ritmo y las aspiraciones del jugador.

En LaLiga, se ha perdido 12 encuentros por distintas lesiones en el muslo, incluyendo un par de desgarros. Esta situación mermó también su nivel en la UEFA Champions League, en donde se perdió cinco compromisos.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

En un equipo como el Real Madrid, la constancia es una característica obligada. No basta con tener talento en los botines. También necesitas contar con una fortaleza de hierro, tanto física como mental, la cual te permita estar siempre a disposición del conjunto blanco.

Las ausencias por lesión pudieron marcar su destino en Madrid, pero los altos directivos siguen confiando en él. Por eso, si todo marcha como hasta ahora, el talentoso jugador inglés seguirá formando parte de la escuadra merengue.

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