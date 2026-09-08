Trofeo Yashin 2026: la lista de candidatos al Mejor Portero del mundo

France Football anunció los diez candidatos al Trofeo Yashin, uno de los reconocimientos individuales más importantes para los arqueros. La nómina reúne a figuras de distintas ligas y está encabezada por nombres con protagonismo tanto a nivel de clubes como de selecciones en la última temporada 2025/26.

Los nominados son Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club) y Vozinha (Colo-Colo).

Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️



🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇸🇳 Édouard Mendy

🇪🇸 David Raya

🇷🇺 Matvey Safonov

🇪🇸 Unai Simón

🇨🇻 Vozinha#ballondor pic.twitter.com/WFvHYOqC5q — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

España tiene tres grandes protagonistas tras el Mundial 2026

Una de las particularidades de esta edición es la presencia de tres arqueros españoles: Unai Simón, David Raya y Joan García, todos integrantes del plantel que conquistó el Mundial 2026 y que llegan a la disputa del premio respaldados por actuaciones sobresalientes a lo largo de la temporada.

El arquero del Athletic Club, Simón, tuvo un torneo excepcional y estableció un récord al permanecer 649 minutos sin recibir goles. Raya, por su parte, fue una pieza clave del Arsenal y cerró la Premier League con 19 vallas invictas. A su vez, Joan García completó su primera temporada en el FC Barcelona tras llegar desde el Espanyol, fue campeón de LaLiga y ganador del Trofeo Zamora, además de mantener su arco en cero en 15 encuentros.

Courtois, Kobel y Dibu se suman a la pelea

Courtois volvió a mostrar un alto nivel bajo los tres palos del Real Madrid y cerró la temporada con 23 invictos, además, también fue importante con Bélgica en el Mundial, donde registró 13 atajadas. Kobel, por su parte, disputó los 34 partidos de la Bundesliga con el Borussia Dortmund y consiguió 15 invictos.

Entre los candidatos también aparece Emiliano "Dibu" Martínez, ganador del premio en 2023 y 2024. El argentino buscará volver a quedarse con el reconocimiento después de una temporada en la que mantuvo su importancia con el Aston Villa y fue protagonista con la selección de Argentina, que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva.

Experiencia y sorpresas entre los candidatos

Asimismo, la lista también incluye a Yassine Bounou, figura del Al-Hilal y de Marruecos; Édouard Mendy, clave en el título del Al-Ahli en la Champions de Asia; Matvey Safonov, quien ganó protagonismo en el PSG durante una temporada histórica para el conjunto francés; y Vozinha, una de las sorpresas de la lista tras su destacado Mundial con Cabo Verde.

FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPV | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

La ceremonia de entrega de los premios se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en París, Francia, donde se conocerá al ganador del galardón.

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