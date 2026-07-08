Última hora: Neymar contempla el retiro de forma inmediata

El mundo del fútbol se encuentra sacudido por el futuro inmediato para Neymar, quien estaría analizando seriamente poner punto final a su carrera profesional. El brasileño atraviesa momento muy complejo a nivel emocional después del golpe deportivo sufrido con la selección brasileña durante el Mundial.

La decisión es totalmente personal del futbolista, quien quedó muy afectado después del fracaso de Brasil en la Copa del Mundo. El atacante llegó al torneo casi que de rebote pero con la ilusión de volver a liderar a su país, pero terminó viviendo una participación muy diferente a la imaginada, dejando así en el camino su última bala para ser campeón mundial.

⚠️🇧🇷 NEYMAR JÚNIOR PODRÍA RETIRARSE DEL FÚTBOL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.



Vía @UOL. pic.twitter.com/5RapmpZcy2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 8, 2026

El gran problema para Neymar fue su poca participación dentro del campo durante la competencia. Debido a diferentes circunstancias físicas, el histórico número 10 de Brasil apenas pudo disputar cerca de 45 minutos repartidos en cinco encuentros, poco más de 30 de esos minutos fueron en el duelo en el que fueron eliminados por Noruega.

La situación ha generado un fuerte impacto en el jugador, quien durante años tuvo como gran objetivo conquistar una Copa del Mundo con Brasil. Neymar cargó durante buena parte de su carrera con la tal meta de devolver el título mundial a su nación, algo que finalmente no pudo conseguir.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR | ANGELA WEISS/GettyImages

Si bien es cierto que Neymar tiene contrato hasta finales de año con Santos, el jugador tiene vías contractuales para terminar dicha relación. Es decir, la decisión final está en sus manos y depende sólo de él. Información adicional asevera que su entorno le ve mucho más fuera que dentro de la cancha.

El posible retiro de Neymar significaría el cierre de una de las carreras más mediáticas de la historia reciente del deporte. Desde su aparición como un talento único hasta convertirse en figura de Brasil y de grandes clubes europeos.