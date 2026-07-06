Últimas noticias de fichajes Cruz Azul: el destino de Luis Chávez, el posible nuevo centro delantero y más
Se terminó la Copa del Mundo 2026 para la selección mexicana y el seleccionado Erik Lira reportará en los próximos días en La Noria, luego de una gran participación en donde quizá se vendido a algún club de Europa.
El Club de Fútbol Cruz Azul ya se encuentra disputando sus primeros duelos de preparación. El primero de ellos fue el pasado fin de semana con un empate 3-3 frente al Atlético Morelia.
A continuación, los dejamos con las noticias sobre fichajes más recientes del conjunto celeste.
La cantidad que pediría Cruz Azul por Erik Lira
El mediocampista defensivo, Erik Lira apunta a salir de la institución cementera en este mercado de verano, y en las últimas horas se ha especulado públicamente con el precio por el que La Máquina lo vendería al fútbol de Europa.
El periodista Armando Melgar de Fox Deportes publicó una captura de Transfermarkt con el último valor actualizado del futbolista y escribió: “Se va más o menos por esa cantidad”. El precio de venta que podrían solicitar por Erik Lira es 12 millones de euros.
Según el portal Vamos Azul de Bolavip a través del colaborador Gerardo González, Cruz Azul cuenta con ofertas económicas para fichar a Erik Lira. Uno de ellos sería el Bornemouth de la Premier League.
Le salen más pretendientes a Lira
Según información de Ike Carrera, Luis Chávez está en la mira del City Football Group y de acuerdo a sus fuentes ESTAC Troyes es un club que también está entre las opciones.
Además, Real Betis, Ajax y Feyenoord también han realizado sondeos por el jugador, pero hasta el momento no hay negociaciones ni ofertas oficiales.
Luis Chávez se aleja de Cruz Azul
Cruz Azul está trabajando para encontrar un mediocampista que pueda suplir la inminente baja de Erik Lira al fútbol europeo. El capitán celeste fue uno de los mejores jugadores del Clausura 2026 y el Mundial 2026 con México.
De acuerdo con información del diario MARCA, el Club América y Guillermo Almada le ganaron la partida a los cementeros por Luis Chávez.
El periodista Joaquín del Olmo, aseguró que el mediocampista surgido en Pachuca será futbolista del América para la siguiente temporada, por lo que les habrían ganado la partida.
El nuevo nueve de Cruz Azul
César Luis Merlo ha confirmado en las últimas horas que el argentino Jonathan Calleri interesa en Cruz Azul.
El delantero de 32 años del Sao Paulo quedará libre el próximo 31 de diciembre. Por tal razón, en La Noria creen que podrían sacarlo del club brasileño por una módica suma.
Aunque cabe aclarar que, Calleri percibe cerca de un millón de euros por temporada en Sao Paulo, por lo que no es cosa menor el invertir esa cantidad
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.