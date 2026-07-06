Se terminó la Copa del Mundo 2026 para la selección mexicana y el seleccionado Erik Lira reportará en los próximos días en La Noria, luego de una gran participación en donde quizá se vendido a algún club de Europa.

El Club de Fútbol Cruz Azul ya se encuentra disputando sus primeros duelos de preparación. El primero de ellos fue el pasado fin de semana con un empate 3-3 frente al Atlético Morelia.

A continuación, los dejamos con las noticias sobre fichajes más recientes del conjunto celeste.

La cantidad que pediría Cruz Azul por Erik Lira

🚨🤯 CONFIRMED: There’s a PREMIER LEAGUE CLUB interested in signing ERIK LIRA! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥✍🏼



Via @gerardoo_gh pic.twitter.com/CFujiOTi9g — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 6, 2026

El mediocampista defensivo, Erik Lira apunta a salir de la institución cementera en este mercado de verano, y en las últimas horas se ha especulado públicamente con el precio por el que La Máquina lo vendería al fútbol de Europa.

El periodista Armando Melgar de Fox Deportes publicó una captura de Transfermarkt con el último valor actualizado del futbolista y escribió: “Se va más o menos por esa cantidad”. El precio de venta que podrían solicitar por Erik Lira es 12 millones de euros.

Según el portal Vamos Azul de Bolavip a través del colaborador Gerardo González, Cruz Azul cuenta con ofertas económicas para fichar a Erik Lira. Uno de ellos sería el Bornemouth de la Premier League.

Le salen más pretendientes a Lira

Fuentes: Erik Lira se mantiene en el radar de City Football Group. Dentro del grupo, ESTAC Troyes aparece como una alternativa en caso de que avance una oferta formal por el mediocampista de Cruz Azul.



Real Betis, Ajax y Feyenoord también han realizado sondeos por el jugador,… pic.twitter.com/FETyNxSU1J — Carrerismo (@ikecarrera) July 6, 2026

Según información de Ike Carrera, Luis Chávez está en la mira del City Football Group y de acuerdo a sus fuentes ESTAC Troyes es un club que también está entre las opciones.

Además, Real Betis, Ajax y Feyenoord también han realizado sondeos por el jugador, pero hasta el momento no hay negociaciones ni ofertas oficiales.

Luis Chávez se aleja de Cruz Azul

¡¡BOMBAZO EN COAPA!! 🚨🦅



Diversos reportes aseguran que Luis Chávez (30) 🇲🇽 tendría TODO ACORDADO para ser nuevo REFUERZO del América tras el Mundial 🤯🔙



El mediocampista REGRESARÍA a la Liga MX por petición de Guillermo Almada tras su paso por el fútbol de Rusia 🇷🇺



📌 En el… pic.twitter.com/J4EMbwN4E1 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 4, 2026

Cruz Azul está trabajando para encontrar un mediocampista que pueda suplir la inminente baja de Erik Lira al fútbol europeo. El capitán celeste fue uno de los mejores jugadores del Clausura 2026 y el Mundial 2026 con México.

De acuerdo con información del diario MARCA, el Club América y Guillermo Almada le ganaron la partida a los cementeros por Luis Chávez.

El periodista Joaquín del Olmo, aseguró que el mediocampista surgido en Pachuca será futbolista del América para la siguiente temporada, por lo que les habrían ganado la partida.

El nuevo nueve de Cruz Azul

🚨Más detalles de la llegada de Chicote Calderón a Pumas.

*️⃣Cruz Azul evalúa un 9 extranjero.

*️⃣Update de Atlas con Aquino y Jorge Sánchez.

*️⃣¿Luis Chávez cerrado en América? 📹⬇️https://t.co/hmHhKamTqK pic.twitter.com/zsvInzLnmY — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 4, 2026

César Luis Merlo ha confirmado en las últimas horas que el argentino Jonathan Calleri interesa en Cruz Azul.

El delantero de 32 años del Sao Paulo quedará libre el próximo 31 de diciembre. Por tal razón, en La Noria creen que podrían sacarlo del club brasileño por una módica suma.

Aunque cabe aclarar que, Calleri percibe cerca de un millón de euros por temporada en Sao Paulo, por lo que no es cosa menor el invertir esa cantidad