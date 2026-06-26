Últimas noticias de fichajes de Chivas: Erick Gutiérrez entre Santos Laguna y Toluca; el rol del 'Tiba' y 'Micky'

Los equipos ya se encuentran en pretemporada alistándose para el próximo Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, entre ellos, Chivas, que buscará mejorar lo hecho en el pasado semestre, donde cayó en la instancia de semifinales frente a Cruz Azul, que terminó por convertirse en campeón.



Hasta ahora, el Rebaño Sagrado sólo ha sumado dos rostros nuevos a sus filas: el mediocampista Jordan Carrillo, procedente desde Santos Laguna tras haber estado a préstamo con Pumas, y el también mediocampista Kevin Castañeda, que arriba desde Xolos de Tijuana.



Para mala noticias de los Chiva-hermanos, el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en fichajes, informó que la directiva no tiene intenciones de sumar más contrataciones, a menos que surja algo inesperado como la baja de algún elemento que está contemplado, en este caso, se trataría de los futbolistas que están representando a la selección de México en el Mundial 2026: el arquero Raúl ‘Tala’ Rangel, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando ‘Hormiga’ González. Salvo el pivote sinaloense, el resto ha sido relacionado con algún equipo europeo, sin que haya por ahora alguna oferta en concreto.



De cualquier forma, aquí te dejamos las últimas noticias de fichajes del Guadalajara:

1. Toluca se une a la puja por Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

La semana pasada César Merlo reportó que Santos Laguna estaba negociando con Chivas por el fichaje del mediocampista y que todo estaba yendo por buen puerto.



No obstante, el mismo periodista argentino dio a conocer que los Diablos Rojos se han metido en las negociaciones.



El Guti, que no entró en planes del Rebaño Sagrado desde el semestre pasado, estaba cerca de irse a la Comarca en calidad de préstamo por un año, sin embargo, el mismo futbolista, dos veces mundialista, preferiría unirse a los choriceros.

2. Luis Olivas vivirá una aventura en Costa Rica

¡Bienvenido Luis Alejandro Olivas! 💪🏻🇲🇽



Le damos la bienvenida al defensor de nacionalidad mexicana, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo 💙#VamosCartaginés pic.twitter.com/UKu8bylg7s — C.S. Cartaginés (@Cartagines) June 25, 2026

Tras haber sido cortado por el Atlante, el defensa central se traslada a suelo tico para probar nuevos aires gracias al Sport Cartaginés.



Luego de defender las casacas de Chivas y Mazatlán, el canterano rojiblanco intentará buscar el título en la Liga Promerica.

3. Fidel Barajas, sin un lugar fijo

Fidel Barajas | Jam Media/GettyImages

El extremo derecho estuvo a préstamo con el San Luis el último semestre, sin embargo, el club no hizo válida la opción de compra, así que retorna a Chivas, donde no es contemplado.



Anteriormente, el mexicoamericano de 20 años fue cedido al DC United de la MLS, que tampoco se animó a comprarlo.



El técnico argentino Gabriel Milito no lo incluyó en la lista de la pretemporada, por lo que deben buscarle un nuevo destino, ya que apenas va a cumplir dos de los cuatro años de contrato que firmó.

4. Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias siguen en el redil

'Tiba' Sepúlveda y 'Micky' Tapias ante Tigres | Simon Barber/GettyImages

Desde antes de acabar el pasado campeonato, se rumoró que ambos elementos podían marcharse de Verde Valle, ya que no son del agrado del timonel argentino.



Jesús Bernal de ESPN comentó que Gabriel Milito no tiene problema en que ambos zagueros se mantengan con el club, sin embargo, seguirán teniendo el mismo rol de suplentes.



“Es bien sabido que ambos defensas centrales no son tan del agrado del técnico, razón por la cual sus minutos se han visto reducidos debido al hecho de que hay jugadores que se desempeñan de mejor manera con respecto a lo que Milito solicita en el terreno de juego. En todos los videos que Chivas va subiendo de su pretemporada los hemos visto trabajar con el plantel. Los dos al tener contrato vigente tienen que presentarse a entrenar con Chivas. A Gabriel Milito no le molesta tenerlos, los considera parte del plantel, pero también está claro que su rol va a seguir siendo el mismo: elementos que ingresen de vez en cuando, en ciertos momentos y en ciertas situaciones en los partidos”, explicó el periodista.

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