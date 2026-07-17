Últimas noticias de fichajes de Chivas: ‘Tiba’ se fue, Tapias se queda, Reyes no interesa y Moragrega no convenció
Este sábado 18 de julio, las Chivas del Guadalajara debutan en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, y lo hacen recibiendo al Toluca en el Estadio Akron, esperando iniciar con el pie derecho para sumar sus primeros tres puntos.
El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito está más que listo para encarar el campeonato, recordando que solamente incorporó a Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Luis Rey, los dos primeros procedentes de Xolos y Santos Laguna, respectivamente, mientras el tercero regresó de su préstamo con el Puebla.
Y aunque a los aficionados rojiblancos les gustaría ver más refuerzos, la verdad es que la directiva dejó más que claro que no irían por más a menos que hubiera bajas.
De cualquier forma, aquí te contamos las últimas noticias de fichajes del Rebaño Sagrado:
1. La frontera abrió los brazos a Gilberto Sepúlveda
A lo largo del semestre pasado se rumoró que el defensa central ya no entraba en planes de las Chivas y aunque estaba haciendo pretemporada con el club, al final sí se concretó su salida.
El Tiba vivirá un nuevo reto con Bravos de Juárez, que lo obtuvo en calidad de préstamo por un año con opción de compra.
2. Tijuana presentó a Yael Padilla
Aun cuando ya se sabía que el extremo izquierdo fue mandado desde las Chivas a la frontera como parte del pago por Kevin Castañeda, hasta ahora se hizo oficial su fichaje.
En sus redes sociales, Xolos describió las características del joven atacante formado en la cantera rojiblanca.
3. Vladimir Moragrega no convenció
El delantero formó parte de la pretemporada del Rebaño Sagrado, sin embargo, tal parece que no convenció al cuerpo técnico, ya que a la hora de darse a conocer los dorsales oficiales su nombre no apareció, mismo caso con los registrados en la página oficial de la Liga MX.
Debido a esto, el atacante se quedaría con el Tapatío en la Liga de Expansión o veremos si decide dar un paso al costado tras no haber recibido el visto bueno del timonel.
Con 27 años, el goleador no tiene opción de subir y bajar al primer equipo.
4. Miguel Tapias se quedó en el redil
Al igual que El Tiba Sepúlveda, se manejaba que el defensa central se marcharía, ya que no entraba en planes y había algunos interesados.
Al final, Micky se mantendría en Verde Valle, luego de haber hecho la pretemporada y haber escuchado del mismo estratega que no sería una primera opción en la zaga central.
Según el periodista Alejandro 'Juéguele' Ramírez, los universitarios no lograron el fichaje por el tema económico, mientras los Diablos Rojos únicamente lo sondearon.
5. Es falso el interés por Israel Reyes
Durante esta semana circuló que el defensa central estaba en el radar del Guadalajara, lo que ya había ocasionado enojo por parte de los aficionados del América. Sobre el rumor, el periodista argentino César Luis Merlo confirmó que se trataba de algo falso, pues los tapatíos ni siquiera lo han sondeado sabiendo que su deseo es marcharse a Europa.
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Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.