Últimas noticias de fichajes de Chivas: ‘Tiba’ se fue, Tapias se queda, Reyes no interesa y Moragrega no convenció

Este sábado 18 de julio, las Chivas del Guadalajara debutan en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, y lo hacen recibiendo al Toluca en el Estadio Akron, esperando iniciar con el pie derecho para sumar sus primeros tres puntos.



El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito está más que listo para encarar el campeonato, recordando que solamente incorporó a Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Luis Rey, los dos primeros procedentes de Xolos y Santos Laguna, respectivamente, mientras el tercero regresó de su préstamo con el Puebla.



Y aunque a los aficionados rojiblancos les gustaría ver más refuerzos, la verdad es que la directiva dejó más que claro que no irían por más a menos que hubiera bajas.



De cualquier forma, aquí te contamos las últimas noticias de fichajes del Rebaño Sagrado:

1. La frontera abrió los brazos a Gilberto Sepúlveda

🤝🐎 ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, 'TIBA'!



🛡️A defender estos colores con bravura y pasión 🟢⚫️



🗞️ https://t.co/fAT6ySvTTE pic.twitter.com/uakfdzBL7f — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 13, 2026

A lo largo del semestre pasado se rumoró que el defensa central ya no entraba en planes de las Chivas y aunque estaba haciendo pretemporada con el club, al final sí se concretó su salida.



El Tiba vivirá un nuevo reto con Bravos de Juárez, que lo obtuvo en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

2. Tijuana presentó a Yael Padilla

¡Bienvenido a la frontera más Perrona, Yael Padilla! ❤️🖤



El volante de 20 años se suma a las filas de los Xoloitzcuintles para este torneo Apertura 2026. 🐕



Con gran visión de juego, creatividad en el ataque y experiencia en Selección Mexicana juvenil, Yael llega listo para… pic.twitter.com/wjTpfpvCe2 — Xolos (@Xolos) July 16, 2026

Aun cuando ya se sabía que el extremo izquierdo fue mandado desde las Chivas a la frontera como parte del pago por Kevin Castañeda, hasta ahora se hizo oficial su fichaje.



En sus redes sociales, Xolos describió las características del joven atacante formado en la cantera rojiblanca.

3. Vladimir Moragrega no convenció

🥇 ¡VLADIMIR MORAGREGA ES CAMPEÓN GOLEADOR DEL CL26! 🔥



⚽️ Con 10 anotaciones, nuestro delantero se queda con el título de goleo en la Liga de Expansión, reflejo de su constancia y del trabajo del equipo 👏🏼#SíSeñor pic.twitter.com/Uo4Lley1mN — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) April 20, 2026

El delantero formó parte de la pretemporada del Rebaño Sagrado, sin embargo, tal parece que no convenció al cuerpo técnico, ya que a la hora de darse a conocer los dorsales oficiales su nombre no apareció, mismo caso con los registrados en la página oficial de la Liga MX.



Debido a esto, el atacante se quedaría con el Tapatío en la Liga de Expansión o veremos si decide dar un paso al costado tras no haber recibido el visto bueno del timonel.



Con 27 años, el goleador no tiene opción de subir y bajar al primer equipo.

4. Miguel Tapias se quedó en el redil

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

Al igual que El Tiba Sepúlveda, se manejaba que el defensa central se marcharía, ya que no entraba en planes y había algunos interesados.



Al final, Micky se mantendría en Verde Valle, luego de haber hecho la pretemporada y haber escuchado del mismo estratega que no sería una primera opción en la zaga central.



Según el periodista Alejandro 'Juéguele' Ramírez, los universitarios no lograron el fichaje por el tema económico, mientras los Diablos Rojos únicamente lo sondearon.

5. Es falso el interés por Israel Reyes

Israel Reyes | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Durante esta semana circuló que el defensa central estaba en el radar del Guadalajara, lo que ya había ocasionado enojo por parte de los aficionados del América. Sobre el rumor, el periodista argentino César Luis Merlo confirmó que se trataba de algo falso, pues los tapatíos ni siquiera lo han sondeado sabiendo que su deseo es marcharse a Europa.

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