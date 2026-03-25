Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Abascal, Chabrand, Salles-Lamonge, Bueno, Kenedy, 'Pocho', Navas y más

En la Liga MX el mercado de transferencias culminó, pero en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, sin olvidar que algunos conjuntos ya piensan a futuro, así que se han desatado rumores sobre posibles traspasos en el verano.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Clausura 2026:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. América acecharía a Sébastien Salles-Lamonge

Sébastien Salles-Lamonge | Jam Media/GettyImages

Lo que inició como una propuesta la semana pasada desde las redes sociales, ahora se ha hecho una realidad, a menos según El Universal.



El rotativo indicó que el francés del Atlético San Luis es uno de los nombres que más gusta en Coapa para reforzarse el próximo semestre.



El mediocampista es una figura en el equipo tunero, sin embargo, su contrato culmina este mismo verano, existiendo la posibilidad de que pueda llegar en calidad de libre con las Águilas. No obstante, difícilmente los Colchoneros aztecas se quedarán de brazos cruzados viendo como uno de sus mejores elementos se mueve a otro club rival.

2. América, sin chances de traer a Filipe Luís

Filipe Luís | MAURO PIMENTEL/GettyImages

De acuerdo con el medio brasileño RTI Esporte, el entrenador brasileño fue sondeado por las Águilas, sin embargo, nunca iniciaron las conversaciones por dos razones: la primera, el brasileño André Jardine sigue comandando al club; la segunda, el exlateral no tiene interés en venir a México porque su máxima prioridad es dar el salto a Europa.

3. ¿Sergio Bueno seguirá en Primera con el Atlante?

Sergio Bueno | Hector Vivas/GettyImages

Al Mazatlán le quedan apenas unos cuantos meses de vida porque la franquicia pasará a convertirse en los Potros de Hierro, algo que ya es oficial porque la Liga MX informó que estos jugarán en el Estadio Azteca el siguiente semestre.



Debido al buen trabajo del timonel con los Cañoneros y su experiencia en el máximo circuito, ha comenzado a circular el rumor de que podría dirigir a los azulgranas, sin embargo, todo dependerá de cómo sea el cierre de semestre del actual estratega del club, es decir, Ricardo Carbajal.

4. San Luis despidió a Guillermo Abascal

Guillermo Abascal | Leopoldo Smith/GettyImages

Luego de torneo y medio al frente de los Tuneros, el estratega español cerró su ciclo porque fue cesado tras los malos resultados obtenidos.



El semestre pasado no alcanzó el Play-In y en estos momentos están en puestos de eliminación, así que la directiva optó por cortar el proceso tras 32 partidos dirigidos, con una cosecha de nueve triunfos, cuatro empates y 19 derrotas.



Como interino por el resto del Clausura 2026 ha quedado Raúl Chabrand, quien fungía como entrenador de las Fuerzas Básicas sub-21.

5. Pachuca buscaría quedarse con Robert Kenedy

Kenedy | Jam Media/GettyImages

Con información del sitio ElDesmarque, los hidalguenses ya habrían pagado cerca de un millón de euros al Real Valladolid de España para quedarse definitivamente con el brasileño, recordando que este está a préstamo hasta junio del 2026.



El mediocampista ha disputado 30 encuentros con los Tuzos, aportando cinco anotaciones y dos asistencias.

6. ¿Víctor Guzmán podría volver a Chivas?

Víctor Guzmán | Manuel Velasquez/GettyImages

El Pocho está a préstamo con Pachuca, pero hasta ahora se desconoce si este último realmente estaría dispuesto en pagar para retenerlo de forma definitiva, ya que su valor, según el portal especializado Transfermarkt, rondaría los 2.6 mdd.



Del otro lado, tampoco se sabe con certeza si la directiva del Guadalajara tiene en mente al mediocampista para reforzarse.

7. Keylor Navas renovó con Pumas

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, hacen oficial la renovación de nuestro portero, líder y capitán, Keylor Navas con Pumas. 🤝



Keylor y su familia han realizado la renovación en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/XDLIctlNYp — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

Después de muchos rumores que lo ponían en la MLS, el arquero tico finalmente extendió su vínculo con Universidad Nacional.



A través de sus redes sociales, el conjunto auriazul informó que el veterano mundialista de 39 años seguirá portando el escudo hasta junio del 2027.