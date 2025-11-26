Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Antuna, Ibáñez, Duarte, Monroy, Montiel, Pineda, Yael, Bautista y más

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. León va por Pablo Monroy

Pablo Monroy | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, La Fiera quiere al lateral derecho de los Pumas, ya que el técnico Ignacio Ambriz quiere un lateral y el universitario encaja con el perfil.



La fuente explicó que Universidad Nacional está dispuesto a negociar un préstamo, así que las negociaciones han dado inicio.

2. Óscar Pineda está en el radar de la Liga MX

🇲🇽 Sources: Chicago Fire academy standout midfielder Oscar Pineda impressed for Mexico at the U-17 World Cup.



Club America and other Liga MX clubs are interested in signing him.



Pineda, 17, started all five games for Mexico at U-17 World Cup. pic.twitter.com/PLMDl7SkE0 — Tom Bogert (@tombogert) November 21, 2025

El periodista estadounidense Tom Bogert compartió que el mediocampista del Chicago Fire de la MLS es del interés de varios clubes aztecas, encabezados por el América.



El futbolista mexicoamericano de 17 años dejó gratas impresiones en el Mundial sub-17, donde fue titular en los cinco compromisos disputados.

3. José Juan Macías tendría otra oportunidad

José Juan Macías | Manuel Velasquez/GettyImages

El delantero se lesionó y quedó fuera de toda actividad hasta el próximo año, tanto que se habló de un nuevo retiro de su parte.



Pumas ya decidió no renovarle el contrato, sin embargo, de acuerdo con Omar Oseguera, de Televisa Bajío, indicó que León estaría dispuesto a darle otra oportunidad al atacante, siempre y cuando se recupere totalmente. Sería dentro de un año cuando veamos si los Panzas Verdes le abren la puerta. Al mismo tiempo, JJ habría puesto como condición que lo dejen rehabilitarse en los Estados Unidos, algo que la UNAM no aceptó.

4. Elías Montiel ya tendría un destino europeo

Elías Montiel | Eurasia Sport Images/GettyImages

Desde el año pasado se habló de la posibilidad de ver al mediocampista del Pachuca en el Viejo Continente, gracias a sus condiciones.



El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que los Tuzos y un promotor están ofreciendo al canterano a varios clubes, no obstante, hay poco optimismo debido al alto precio que tiene: 15 millones de dólares.



Se menciona que si no hay avance en las negociaciones, el Real Oviedo de España podría ser su nuevo destino, arribando en calidad de préstamo, recordando que también pertenece al Grupo Pachuca.

5. Hay dos interesados en Uriel Antuna

Uriel Antuna | Jam Media/GettyImages

El Brujo no la ha pasado nada bien desde que llegó a Tigres, donde nunca ha tenido protagonismo. Debido a ello, no entra en planes del cuerpo técnico para el siguiente campeonato, así que están dispuestos a dejarlo ir.



365Scores reveló que Pumas y León alzan la mano por su fichaje, siendo los Esmeraldas quienes ya preguntaron las condiciones para un préstamo.



El extremo derecho quiere elevar su nivel para poder luchar por un lugar en selección rumbo al Mundial 2026.

6. Alfonso Blanco se marcha de León

Alfonso Blanco | Jam Media/GettyImages

Hace unas semanas se había dicho que el guardameta ya no entraba en planes de los Panzas Verdes, lo que, a falta de un anuncio oficial, sería una realidad, ya que Ignacio Ambriz habría pedido un nuevo cancerbero.



365Scores informó que la directiva decidió no renovar a Poncho, quien está analizando su futuro, siendo el retiro una opción muy latente.

7. Tigres tiene en agenda a Yael Padilla y Alan Bautista

Alan Bautista | Manuel Guadarrama/GettyImages

Fer Esquivel informó que la U de Nuevo León tiene dos posiciones que quiere reforzar con mexicanos: un atacante y un mediocampista.



Por tal motivo, en la mira tienen al extremo de Chivas, a quien incluso ya sondearon, mas luce complicado que lo dejen marchar.



El otro es el talentoso canterano del Pachuca, quien es una pieza titular.

8. Efraín Juárez podría continuar con los Pumas

Efraín Juárez | Jam Media/GettyImages

Luego de no lograr clasificar a la Liguilla, se pensaba que Universidad Nacional podría darle las gracias al técnico, pero habría recibido el espaldarazo de la directiva.



Sumado a ello, el Celtic de Escocia, que lo tenía en su baraja de opciones para estratega, ya anunció a su nuevo entrenador, así que el canterano auriazul se mantendría al frente de los felinos.

9. León busca el fichaje de Nico Ibáñez

Nico Ibáñez | Azael Rodriguez/GettyImages

Otro de los tantos futbolistas que no entrarían en planes de Tigres es el delantero argentino, que busca nuevos aires y que la semana pasada fue puesto en el panorama de Pachuca.



Ahora, Fer Esquivel compartió que La Fiera quiere al romperredes, pues ya mandó un ofrecimiento formal por su carta, algo que ya se está analizando.



La propuesta es baja, pero la U está dispuesta a negociar por debajo del valor de mercado para liberar salario y recuperar parte de la inversión.

10. Querétaro sumará a Bayron Duarte

🚨 Bayron Duarte (22) no renueva con #Bucaramanga y se va como agente libre para firmar con #Querétaro, como cuenta @CLMerlo 🐆 pic.twitter.com/RJJVTlYEaf — Pipe Sierra (@PSierraR) November 25, 2025

César Luis Merlo dio a conocer que Gallos Blancos tiene todo acordado para el fichaje del lateral derecho del Atlético Bucaramanga de Colombia, que llega en calidad de libre.



La fuente añadió que sólo resta definir la duración del contrato, aunque no existe riesgo de que el fichaje se venga abajo. Se espera que el colombiano de 22 años firme un vínculo a largo plazo.

11. San Luis presentó sus primeras bajas

'Tepa' González | Leopoldo Smith/GettyImages

A través de un comunicado en su página web y redes sociales, los potosinos agradecieron a cuatro futbolistas que ya no entran en planes.



El primero es el arquero Carlos Rodas, además del defensa Gabriel Martínez. Asimismo, el delantero Jesús ‘Tepa’ González culminó su etapa con los Tuneros y el juvenil brasileño Joao Lourenco volverá con el Fluminense de Brasil.

12. Chivas y América quieren repatriar a César Montes

César Montes | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista de W Deportes, Diego Sandoval, reveló que el Rebaño Sagrado y las Águilas están interesados en el defensa central del Lokomotiv Moscú de Rusia.



Previamente, el periodista Alex Ramírez informó que El Cachorro ya le había dado el sí al Guadalajara, pero hasta después del Mundial del 2026.



De cualquier forma, el mundialista podría escuchar ofertas en el próximo mes de diciembre.